Cosa c’è stasera in TV : Finisce il Grande Fratello e finiscono le partite dell'Italia, tra le altre cose, e poi c'è "Lo chiamavano Jeeg Robot" The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è scritto nel documento riservato mostrato da Salvini su Facebook : Della gaffe di Salvini, ritratto mentre è intento a leggere un documento riservato del Ministero dell'Interno si sta discutendo molto. Ma che Cosa c'è scritto nella lettera inviata dal capo della Polizia Franco Gabrielli? Ecco quello che si legge contrastando la fotografia reperibile sul Web e sui social network.Continua a leggere

Primo incidente per Matteo Salvini. Rivela documenti riservati sul volo di Stato. Ecco Cosa c’è scritto : Non è una novità che al leader leghista, Matteo Salvini, piaccia ‘documentare’ ogni passaggio della sua vita pubblica. E, in verità, anche qualcosa del privato. È, il suo, un metodo, una strategia di comunicazione con una base molto attiva sui social network. Gli esperti del settore parlano di photo opportunity, cioè approfittare di un fatot, una presenza in un determinato posto per dire ‘io c’ero’, ‘lo sto facendo’. Nel caso di Salvini, ...

Cosa c’è stasera in tv : Uno dei film sulle Tartarughe Ninja, "Cobra", "I pinguini di Mr. Popper", poi Saviano e Cottarelli a Che tempo che fa The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : Un nuovo spettacolo di Gigi Proietti, "Ulisse" e moltissimi film The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

“Voglio te”. Uomini e Donne - Sara sceglie Luigi ma c’è qualCosa che non quadra : il dettaglio che tutti hanno notato. Ora salta fuori la verità : Mercoledì 30 maggio è andata in onda la puntata della scelta della tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella. L’ex protagonista di Temptation Island, dopo un lungo percorso sul trono più ambito del piccolo schermo (durato ben 7 mesi) ha deciso di uscire dallo studio con Luigi Mastorianni. Anche lei ha trascorso un giorno e una notte in una villa con i due corteggiatori rimasti, Luigi e Lorenzo. Poi, in studio, è andata in scena la ...

Cosa c’è stasera in TV : Propaganda Live, dopo una settimana decisamente vivace, e Francia-Italia di calcio; oppure il film "Still Alice", con Julianne Moore e Kristen Stewart The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Filippo - fuori dal Grande Fratello - dedica un tatuaggio a Lucia. Ma c’è qualCosa che non torna ai fan : il dettaglio : Filippo Contri non è più un concorrente del Grande Fratello 15. Il romano, che nella Casa si è distinto per la storia d’amore con Lucia Orlando e per un paio di gaffe stratosferiche che gli hanno valso due denunce (una da Asia Argento e una dall’Aidaa), è stato eliminato nel corso della penultima puntata. È uscito poco dopo Danilo Aquino, perdendo al televoto che avrebbe decretato un altro finalista contro Alberto Mezzetti e ...

Cosa c’è stasera in TV : Un po' di film non recentissimi, un paio di programmi politici e il Golden Gala di atletica leggera, a Roma The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Roaming Europa ILIAD : Cosa c’è da sapere : ILIAD è ufficialmente arrivata in Italia e, grazie alla sua promozione di lancio altamente competitiva, ha fatto fin da subito parlare di sé in maniera positiva. I più attenti, però, hanno notato un particolare di poco conto per chi spesso viaggia all’estero: il Roaming Dati UE. Come ben sappiamo, dal giugno del 2017 il Roaming Internazionale nell’Unione Europea è diventato gratuito grazie alla Commissione della stessa UE che ha ...

Cambiare fornitore di luce e gas : Cosa c’è da sapere : Le offerte civetta di diversi fornitori di luce e gas potrebbero indurti a Cambiare operatore ma rischiano di rivelarsi degli inganni ben

Mondiali Russia 2018 – Oltre il danno - anche la beffa per Nainggolan : sull’aereo del Belgio c’è qualCosa che non quadra [FOTO] : Sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia campeggia la foto dell’esultanza della Nazionale di Martinez dopo un gol di Nainggolan, il quale non si è fatto sfuggire l’occasione per ironizzare sull’accaduto Radja Nainggolan non andrà al Mondiale 2018, la sua foto però… sì. Il giocatore della Roma, infatti, campeggia insieme si suoi compagni sull’aereo che condurrà il Belgio in Russia, abbellito con le immagini ...

Che Cosa c’è nell’aggiornamento di Fifa 18 dedicato ai Mondiali : (Foto: Electronic Arts) Con un paio di settimane di anticipo sull’inizio dei Mondiali, Electronic Arts ha rilasciato come promesso l’aggiornamento software che rende il suo Fifa 18 pronto a simulare realtà alternative a tema Coppa del Mondo di Russia. Il pacchetto si può scaricare dalla giornata di ieri su PlayStation4, Xbox One, Origin per pc e Nintendo Switch, e contiene diverse novità. La prima è chiaramente la presenza delle 32 ...