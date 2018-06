Cosa bisogna sapere sull' esame di maturità | in attesa di scoprire le commissioni

F1 - Hamilton deluso dal Gp di Monaco : “troppa noia - bisogna far qualCosa per renderlo più eccitante” : Lewis Hamilton è rimasto deluso dallo svolgimento del Gp di Monaco, etichettato come troppo noioso per il fascino che si porta dietro “Sono stati i 78 giri più lunghi della mia vita“, così Lewis Hamilton ha etichettato il Gp di Monaco, considerato troppo noioso dalla maggior parte dei piloti in pista. Da Alonso fino a Raikkonen, passando per il campione del mondo che ha provato a dare qualche idea per renderlo più eccitante. Photo4 / ...

L'esperto : tumori - la maggior parte inizia a tavola : Cosa bisogna evitare : Pancetta, maniglie dell'amore, rotolini... Ci sono tanti modi di chiamare il grasso addominale. Un inestetismo ma anche, spesso, il segnale della cosiddetta "sindrome metabolica", ovvero un insieme di disturbi come ipertensione, iperglicemia, valori troppo bassi di colesterolo buono e trigliceridi alti che aumenta il rischio di contrarre determinate malattie , in particolare cardiovascolari e oncologiche.--"Il grasso che si accumula finisce per ...

La quarta prova della maturità sarà il 28 giugno. Cosa bisogna sapere sugli esami : La maturità 2018 entra nel vivo: si comincia il 20 giugno con la prima prova scritta ma prima, entro il prossimo 15 maggio, i consigli di classe dovranno predisporre il documento da consegnare alle commissioni sul percorso formativo degli studenti e la prima riunione plenaria delle commissioni è fissata per lunedi' 18 giugno, alle ore 8.30. Il ministro dell'Istruzione, dell'Università e ...

Cosa bisogna sapere sulle 'piccole grandi' elezioni in Molise : Il Molise sarà davvero l'Ohio d'Italia, ovvero l'area dove si giocherà la partita del governo? Di sicuro rispetto alle regionali friulane del 29 aprile, dove appare abbastanza scontata la vittoria del candidato leghista Massimiliano Fedriga, il verdetto elettorale di questa domenica appare più incerto e, per questo, i partiti lo attendono nell'auspicio di tornare al tavolo delle trattative per ...

Pensioni in fuga all'estero - ecco Cosa bisogna sapere prima di partire Video : Nella giornata di ieri abbiamo approfondito il fenomeno crescente dei pensionati che decidono di trasferirsi per andare a godersi il proprio assegno all'estero [Video]. Ma cosa bisogna sapere in merito alla vicenda prima di prendere la decisione di effettuare il grande salto? Vi sono infatti alcuni importanti dettagli da valutare, a partire dalla scelta del luogo di destinazione per prore con le informazioni da conoscere sugli accertamenti eti ...