Corea Nord | Kim potrebbe vedere Putin e Xi prima summit Trump

Corea Nord presente all'apertura : Il presidente del parlamento NordCoreano Kim Yong-nam sarà presente alla partita inaugurale dei Mondiali in Russia. Lo ha annunciato il vicepresidente del parlamento Russo Ivan Melnikov, secondo ...

Mondiali - Corea del Nord presente alla partita inaugurale 'Occasione per negoziare' : Il presidente del parlamento NordCoreano Kim Yong-nam sarà presente alla partita inaugurale dei Mondiali in Russia. Lo ha annunciato il vicepresidente del parlamento Russo Ivan Melnikov, secondo ...

NordCorea - prossimo incontro Putin-Kim? : 13.45 Il presidente russo Putin e il leader Nordcoreano Kim Jong-un potrebbero incontrarsi faccia a faccia a settembre a margine del forum economico di Vladivostok,in programma dall'11 al 13 settembre. Lo riportano fonti ben informate a Ria Novosti. "Stiamo aspettando la riposta alla lettera di Putin a Kim", ha detto la fonte

Corea del Nord, media: "Assad prepara incontro con Kim"

Corea del Nord - media : 'Assad prepara incontro con Kim' : Il presidente siriano Bashar al-Assad ha in programma un summit a Pyongyang con il leader NordCoreano Kim Jong-un. Lo rende noto l'agenzia Kcna riportando le parole di Assad: "Visiterò la Corea del ...

Il presidente siriano Bashar al Assad incontrerà Kim Jong-un - dice l’agenzia di stampa nordCoreana : Secondo l’agenzia di stampa nordcoreana KCNA – Korean Central News Agency, l’agenzia di stampa controllata dal regime – il presidente siriano Bashar Assad ha annunciato che andrà in Corea del Nord per incontrare il dittatore Kim Jong-un. Secondo KCNA, Assad avrebbe espresso The post Il presidente siriano Bashar al Assad incontrerà Kim Jong-un, dice l’agenzia di stampa nordcoreana appeared first on Il Post.

Cina: sostegno a sforzi Corea Nord-Usa per summit Trump-Kim

Presidente Trump: "La Corea del Nord vuole la denuclearizzare"

Corea del Nord - Trump incontra Kim Jong-Un/ Ultime notizie - "Ci vediamo il 12 giugno a Singapore" : Corea del Nord, Trump incontra Kim Jong-Un: "Ci vediamo il 12 giugno", si terrà a Singapore l'atteso vertice tra i leader di Usa e Pyongyang. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 23:15:00 GMT)

Presidente Trump : 'La Corea del Nord vuole la denuclearizzare' : "La Corea del Nord vuole fare la denuclearizzazione ". Lo ha detto il Presidente americano Donald Trump dopo l'incontro alla Casa Bianca con il braccio destro del leader NordCoreano Kim Jong-un. Lo ...

NordCorea - braccio destro Kim da Trump : 20.44 Il vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea del Nord,il generale Kim Yong Chol,considerato il braccio destro del leader Kim Jong Un è arrivato alla Casa Bianca accolto dal capo dello staff,John Kelly E' la visita del più alto dirigente NordCoreano in 18 anni,da quando il maresciallo Jo Myong Rok venne a Washington D.C. nel 2000 per incontrare Clinton.Kim Yong Chol è da Donald Trump per dargli una ...

Perché Pompeo ha invitato a cena il capo delle spie nordCoreane : Roma. Quando a febbraio si era sparsa la voce che alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang – quelle del “disgelo”– la Corea del nord avrebbe mandato Kim Yong-chol, anche tra i più aperti al dialogo qualcuno aveva storto il naso. Non solo Perché Kim non ha la fama di essere