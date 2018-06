Coppie arcobaleno | l’amore senza confini nel mondo animale

vanityfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Il primo bambino figlo diomogenitoriali italiano registrato all’anagrafe è Niccolò, figlio di die mamme, registrato all’albo di Torino ad aprile 2018. È l’Italia che a piccoli passi avanza lungo la strada del riconoscimento di pari diritti alleLGTB. E se per coppia non si intende per forza un uomo e una donna, dobbiamo sapere che lo stesso vale per gli animali, che da più tempo concendono pari diritti a ogni coppia e ogni figlio. Sì, perché sono almeno 1.500 le specie animali in cui sono stati riscontrati comportamenti omosessuali. O in cui leomogenitoriali costituiscono una buona fetta della popolazione. Dagli albatros ai bonobo, ecco chi sono:indissolubili, ma che siano due mamme Albatros, cigni e pinguini sono da sempre il simbolo dellemonogame, fedeli e inseparabili. Che anno dopo anno si rincontrano e mettono su famiglia. Ma in ...