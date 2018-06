Conte | «Uscita dall’euro non in discussione» Salvini | «L’Iva di sicuro non aumenterà»

Conte in Senato : «Uscita dall’euro non è in discussione». Flat tax come obiettivo e salario minimo : Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri per l’impiego». E dopo aver ribadito l’alleanza con gli ...

Governo : Conte - mia prima uscita pubblica per terremotati : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Un pensiero per i terremotati, la mia prima uscita pubblica sarà per loro”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del suo discorso programmatico in Senato. L'articolo Governo: Conte, mia prima uscita pubblica per terremotati sembra essere il primo su Meteo Web.

Mattarella : no a Savona - sostenitore dell’uscita dell’Italia dall’euro. Conte rimette l’incarico. Convocato Cottarelli : I vertici M5S e Fdi ipotizzano la strada dell’impeachment contro il capo dello Stato. «No comment» dal Quirinale...

La via d'uscita su cui lavora Conte. Possibile colloquio con Di Maio e poi al Colle? : Non è escluso un nuovo colloquio informale con il presidente Mattarella, per superare il durissimo scontro istituzionale fra Quirinale e Lega, nonché lo stallo -

Giuseppe Conte - la ex moglie ‘misteriosa’ del premier incaricato. Chi è e perché il nome di Valentina suscita diverse ‘fantasie’ : “È sua figlia” : Un nome un po’ a sorpresa, venuto alla luce dopo giorni e giorni di trattative serrate e dopo che altri candidati erano stati prima proposti e poi puntualmente bocciati nel confronto tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini, leader delle due forze politiche che si sono prese l’impegno di formare il nuovo governo e scegliere un premier condiviso. Alla fine l’incarico è andato a lui, Giuseppe Conte, nato a Volturara Appula, un ...

Antonio Conte via dal Chelsea con una buonuscita da 10 milioni sterline : Un incontro per dirsi addio. Nonostante la conquista della Fa Cup, sabato scorso contro il Manchester United, l' esonero di Antonio Conte dal Chelsea pare ormai una formalità, con l' annuncio previsto ...

