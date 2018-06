Conte | tasse eque | salario minimo e giù debito con la crescita La diretta

Conte : tasse eque - salario minimo e giù debito con la crescita. Diretta Facebook : Al via il discorso programmatico in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle quali chiederà la fiducia. È la prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano». contratto di governo M5S-Lega sarà certamente la traccia fondamentale su cui chiederà la fiducia al Senato e domani alla Camera. Ma tutti si aspettano un segnale che garantisca l'autonomia della sua premiership...

Conte : tasse eque - salario minimo e giù debito con la crescita : Al via il discorso programmatico in Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte sulle quali chiederà la fiducia. È la prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano». contratto di governo M5S-Lega sarà certamente la traccia fondamentale su cui chiederà la fiducia al Senato e domani alla Camera. Ma tutti si aspettano un segnale che garantisca l'autonomia della sua premiership...

Zidane scatena “l’effetto domino” delle panchine : da Sarri a Conte - ogni tassello al suo posto : Zinedine Zidane ha detto addio al suo amato Real Madrid, la panchina delle merengues adesso è vacante e dunque è iniziato il toto-allenatore per i blancos Zinedine Zidane ha sconvolto il mondo del calcio, rassegnando stamane le dimissioni dal ruolo di tecnico del Real Madrid. L’addio del tecnico francese al club più importante al mondo ha scatenato l’immediata reazione del calciomercato europeo. Adesso i blancos sono alla ricerca di ...

Flat tax - Cottarelli : “Guadagno 10mila euro al mese e risparmierei tanto di tasse. Ma non sarei Contento” : “Flat tax? Io guadagno circa 10 mila euro al mese, ma non sarei contento della tassa piatta, nonostante ciò possa comportare per me un risparmio di diverse decine di migliaia di euro l’anno. A livello personale, potrei esserne anche contento. Ma come cittadino sono convinto che sia giusto che ci sia un po’ di progressività nel sistema della tassazione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Morning Show, su Radio ...

Libero : "Conte - il premier che non paga le tasse" : Proprio pochi minuti prima che iniziasse l'incontro tra il Professor Giuseppe Conte e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il conferimento dell'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, il quotidiano Libero ha sganciato un'altra bomba sul premier scelto da Lega e MoVimento 5 Stelle: dopo gli attacchi per il curriculum che sarebbe stato un po' "ritoccato", ora arrivano anche le cartelle esattoriali.Libero, infatti, ...

Irpef - multe e Cassa forense : tutte le tasse non pagate e poi saldate dal premier in pectore Giuseppe Conte : Mancati versamenti di Irpef, Iva e Irap, ma anche tre multe non pagate e versamenti assenti per quanto riguarda la Cassa forense e i contributi di maternità. L'edizione online di Libero pubblica due cartelle esattoriali, rispettivamente del 2009 e del 2011, che mettono in luce il difficile rapporto tra l'Agenzia delle entrate e Giuseppe Conte, premier in pectore del governo targato Lega-5 Stelle.Da questi mancati versamenti Equitalia ha ...

