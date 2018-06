Conte | taglio pensioni sopra i 5000 euro

“Che gaffe!”. Giuseppe Conte - primo scivolone social : il dettaglio che lo ‘incastra’. Il premier posta una foto su Facebook e subito dopo scoppia la polemica in rete : Per il nuovo presidente del consiglio Giuseppe Conte non sono giorni facili, questi. Prima le polemiche, poi l’incarico ottenuto da Mattarella e poi, finalmente, il giuramento e il voto di fiducia. Al giorno d’oggi, ad accompagnare tutti questi importanti momenti, oltre alla stampa, ci sono anche i social . Lui ha aperto il suo profilo Facebook istituzionale proprio appena ricevuto l’incarico. E così, puntuale, ecco la ...

Conte al Senato per la fiducia : 'Stop business migranti. Daspo ai corrotti. Aprire alla Russia. Taglio a pensioni sopra i 5.000 euro' : Nel nuovo spazio globale, l'economia o, meglio ancora, la finanza ha conquistato una posizione di preminenza: è divenuta, come ha osservato Hillman, la vera religione universale del nostro tempo', ha ...

Conte : taglio a vitalizi parlamentari : 13.04 Tra gli obiettivi del governo, il premier Conte elenca "il taglio delle pensioni e dei vitalizi dei parlamentari ", oltre a "un intervento su assegni superiori ai 5 mila euro netti mensili". "Riformeremo la prescrizione, non più ridotta a mero espediente per sottrarsi al processo" e "rafforzeremo le norme contro il conflitto d'interessi", dice Conte . Raccoglie l'applauso di tutti quando afferma "contrasteremo le mafie con ogni mezzo" e ...

Spesa pubblica - il primo taglio del governo Conte. È Salvini ad annunciarlo : È stato Matteo Salvini, ministro dell’Interno in pectore, in un comizio a Sondrio giovedì sera, a illustrare uno dei primi provvedimenti che sottoporrà alle cure del consiglio dei ministri: “Porte aperte in Italia per la gente per bene e biglietto di sola andata a quelli che vengono in Italia a fare casino e pensano di essere mantenuti a vita. A casa loro sarà una delle nostre priorità”. E spiega il modo: “Vorrei ...