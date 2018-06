: #News #Conte sullo spread: 'Non sia vessillo' - CyberNewsH24 : #News #Conte sullo spread: 'Non sia vessillo' - gfinig : RT @carlucci_cc: Li guardo e penso: Ottimo Conte Sullo stesso piano Di Maio...poi l'occhio arriva a salvini. Stona, non c'azzecca! Maledett… - NotizieIN : Conte sullo spread: 'Non sia vessillo' -

"Non facciamo delloil nostro, dietro losi nasconde la speculazione finanziaria". Lo afferma il premierin sede di replica al Senato. E sottolinea: "L'uscita dall'euro non è mai stata in discussione", ma serve "rinegoziare le politiche" Ue. Ribattendo alle critiche delle opposizioni poi precisa: il reddito di cittadinanza non è assistenza, ma "una misura orientata al reinserimento" nel lavoro. Il Sud? Sarà priorità. "Dateci il tempo di lavorare" e risponderemo a "tutte le attese dei cittadini".(Di martedì 5 giugno 2018)