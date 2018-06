Conte | stop business migranti sotto mantello finta solidarietà

Conte al Senato per la fiducia : «Stop a business migranti - daspo ai corrotti. Taglieremo pensioni d'oro. Apertura alla Russia» : Il premier Giuseppe Conte interviene al Senato per il discorso programmatico con cui chiede la fiducia al Parlamento. Domani si replica alla Camera. «Rivolgo un saluto al...

Governo : Conte - fautori apertura Russia - stop sanzioni : (AdnKronos) – “Saremo fautori di una apertura alla Russia, che ha consolidato negli ultimi anni il suo ruolo internazionale in varie crisi geopolitiche. Ci faremo promotori di una revisione del sistema delle sanzioni, a partire da quelle che rischiano di mortificare la società civile russa”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel discorso nell’Aula del Senato per la fiducia al suo Governo. L'articolo ...

Governo : Conte - ridurremmo business migranti - stop finta solidarietà : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Metteremo fine al business dell’immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello di una finta solidarietà”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nell’Aula del Senato. L'articolo Governo: Conte, ridurremmo business migranti, stop finta solidarietà sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Conte alla fiducia 'Io garante del cambiamento' Stop business immigrazione e... : "È un momento importante per me e per il Paese". Sono le prime parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Senato, dove viene votata la fiducia al Governo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it

Governo Conte : via Legge Fornero e spesometro - stop immigrazione Video : Come ben sappiamo l’Italia ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilita' Politica, dalle prese di posizione istituzionale, dall'insicurezza economica e della rabbia di molti cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma dopo 88 giorni di pura agonia è nato il nuovo Governo giallo-verde [Video], denominato il Governo del Cambiamento. In ...

Governo - Lega 'Non ostacoliamo soluzioni per emergenze'. Stop di Di Maio a Cottarelli 'Conte premier o voto' : • RIFLETTORI PUNTATI SUI MERCATI Ma mentre la situazione politica è in stallo si annuncia per i mercati un'altra giornata in trincea . Persino gli Usa ci stanno monitorando. 'Stiamo tenendo d'...

Consultazioni Premier Conte : totoministri Governo M5s-Lega/ Di Maio-Salvini su Savona - Colle “stop diktat” : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:12:00 GMT)

Pensioni - verso il Governo Conte : attese novità sullo stop alla Fornero Video : Ormai è certo: si va verso un Governo giallo-verde [Video]che riaccende le speranze di chi da anni attende ormai il superamento della riforma Pensioni targata Fornero varata nel 2011 dal Governo tecnico guidato dal professore Mario Monti sostenuto da una maggioranza parlamentare i larghe intese che andava dal Partito democratico a Forza Italia. Governo politico sara' quello che sta per nascere con la guida del professore Giuseppe Conte, come ...

Sergio Mattarella - l'irritazione e lo stop : 'Giuseppe Conte è troppo debole' : E' irritato, 'non è convinto', molto dubbioso il presidente della Repubblica. Per questo si è preso una 'pausa di riflessione' dopo che Matteo Salvini e Luigi Di Maio gli hanno comunicato di aver ...

