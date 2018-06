Il Conte digitale fra innovazione e difesa dell’ambiente. Ecco le promesse del neo presidente del Consiglio : Nel suo discorso al Senato sono stati toccati i temi della ricerca scientifica, dell’intelligenza artificiale, del diritto all’accesso ad Internet e dei rischi...

Conte sì del Senato alla fiducia con 171 voti : «Stop business migranti. Daspo ai corrotti. Aprire alla Russia. Taglio a pensioni sopra i 5.000 euro» : Sì del Senato alla fiducia al governo di Giuseppe Conte. I voti favorevoli sono stati 171, i contrari 117 e gli astenuti 25. Domani tocca alla Camera. Il premier ha presentato oggi...

Conte in Senato. 'Io garante del contratto' - via le sanzioni alla Russia - Ue più equa : Confermati tutti i punti dell'accordo tra Lega e M5s a partire da reddito e pensione di cittadinanza, superamento della Fornero e carcere vero per i grandi evasori. 'Sono populista, se populismo vuol ...

Giuseppe Conte fra innovazione e difesa dell’ambiente. Ecco le promesse del neo presidente del Consiglio : Nel suo discorso al Senato sono stati toccati i temi della ricerca scientifica, dell’intelligenza artificiale, del diritto all’accesso ad Internet e dei rischi...

Gaffe del deputato M5s 'Pd assente mentre parla Conte' - ma come prova posta la foto della Camera e non del Senato : Gaffe del deputato Cinquestelle Francesco Berti che accusa il Pd di essere assente in aula nel dibattito sulla fiducia al governo Conte, ma per testimoniarlo posta una foto della Camera invece di ...

Lavoro - Ambiente - Casta : le parole del programma di Conte una per una : E ancora fare in modo che le nuove tecnologie e l'economia della condivisione creino nuove opportunità imprenditoriali e rendano disponibili servizi innovativi per i cittadini. Al tempo stesso, però, ...

Scuola : perché Conte non ne parla? il punto del sindacato Uil : Tramite un recente comunicato, Uil Scuola ha affermato come fosse atteso con un certo fervore un discorso del nuovo premier Giuseppe Conte, per esprimere opportune considerazioni non influenzate da pregiudizi ideologici. Nel comunicato, Uil fa notare come il presidente del consiglio da poco insidiatosi non abbia menzionato il mondo dell’istruzione in maniera particolare. Anche il […] L'articolo Scuola: perché Conte non ne parla? il ...

Governo Conte : le ultime repliche prima del voto di fiducia in Senato : 18.37 - La senatrice Loredana De Petris, Capogruppo del Gruppo Misto, può replicare per ben 9 minuti. La politica sottolinea il giustizionalismo del contratto di Governo, critica le dichiarazioni del ministro della Famiglia sull'omogenitorialità e sull'aborto, ma anche le innumerevoli dichiarazioni di Matteo Salvini contro gli immigrati, passando per la linea di M5S sulle missioni all'estero.La verità è che la cultura di questo Governo è ...

Governo Conte - da Dostoevskij a Hans Jonas : tutte le citazioni del discorso del premier : Il premier dice: 'Nell'economia Contemporanea, come ricorda il sociologo Ulrick Beck, il vero pericolo è la minaccia di non invasione da parte degli investitori, oppure la loro partenza'. La quarta ...

