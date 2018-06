Conte parla al Parlamento | “fiducia al progetto e al contratto di cambiamento” 

Il Governo Conte alla prova del Parlamento - oggi il primo voto di fiducia al Senato : Il premier parla oggi a palazzo Madama e domani a Montecitorio. Le votazioni sono previste in serata: martedì alla Camera alta e mercoledì tocca ai deputati

L’esordio di Giuseppe Conte in Parlamento : “In Europa a testa alta” : A mezzogiorno il professor Giuseppe Conte entrerà per la prima volta nella sua vita in un’aula parlamentare e illustrerà, da presidente del Consiglio, il discorso programmatico di un governo che si presenta come il più discontinuo col passato degli ultimi decenni. Nell’aula del Senato tante “prime volte” concentrate in pochi minuti: ecco perché il ...

Uno studente chiama Conte mezz'ora prima dell'incarico : 'Ecco di cosa abbiamo parlato' : C., 17 anni e una forte passione politica, non ha rinunciato all'ultimo tentativo e ha chiamato Conte pochi minuti prima della salita al Colle. 'Mi incuriosiva scoprire cosa aveva votato al ...

“Salvini ha fregato Di Maio” : tra i parlamentari 5 Stelle cresce la fronda degli sContenti : Infuocata assemblea dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, sotto accusa la strategia di Luigi Di Maio. Il deputato Gallo: "Convocare un'assemblea fisica di tutti gli iscritti prima di prendere qualsiasi altra decisione". La senatrice Nugnes: "Non ci si può circondare solo di signorsì, ascoltare la critica è importante, abbiamo rafforzato Matteo Salvini".Continua a leggere

Giuseppe Conte : "Di 'no euro' non si è parlato. Non è nel contratto" : "Solo per la precisione, di no euro mai si è parlato, mai. Anzi non c'è nel contratto e non è stato mai un tema all'ordine del giorno, questo lo voglio chiarire in ogni caso". Così Giuseppe Conte ha risposto a Corriere Tv sull'ipotesi che un governo da lui guidato possa portare l'italia fuori dall'euro. Il professore, indicato nei giorni scorsi da M5s e Lega come presidente del consiglio e che aveva ricevuto ...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte convocato al Quirinale alle 19. Colle parla con Di Maio e Salvini. “Situazione gravissima” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano ...

