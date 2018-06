Conte parla al Parlamento | “Fiducia al progetto e al contratto di cambiamento” 

Gaffe del deputato M5s 'Pd assente mentre parla Conte' - ma come prova posta la foto della Camera e non del Senato : Gaffe del deputato Cinquestelle Francesco Berti che accusa il Pd di essere assente in aula nel dibattito sulla fiducia al governo Conte, ma per testimoniarlo posta una foto della Camera invece di ...

Scuola : perché Conte non ne parla? il punto del sindacato Uil : Tramite un recente comunicato, Uil Scuola ha affermato come fosse atteso con un certo fervore un discorso del nuovo premier Giuseppe Conte, per esprimere opportune considerazioni non influenzate da pregiudizi ideologici. Nel comunicato, Uil fa notare come il presidente del consiglio da poco insidiatosi non abbia menzionato il mondo dell’istruzione in maniera particolare. Anche il […] L'articolo Scuola: perché Conte non ne parla? il ...

Dalle parole di Conte al futuro di Cdp. Di cosa parlare stasera a cena : Che vi è sembrato di questo Conte? Il tono, a cena, sarà questo nella maggioranza dei casi. Una specie di non saper che dire ma dirlo (che poi è l'essenza di questa newsletter), con la sensazione di essere rimasti imbrigliati nei modi professorali, nell'eterno avvocatesco meridionale, del presidente

Conte parla di contrasto alle mafie - cori e l'applauso più lungo : Roma, , askanews, - Un tifo da stadio in aula a Palazzo Madama ha interrotto molte volte il discorso programmatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte; l'applauso più scrosciante percò è ...

Governo - Faraone e i cartelli su Conte 'Se parla di Sud - Salvini gli mena' : Davide Faraone, durante il discorso del nuovo primo ministro Giuseppe Conte, ha esposto in aula dei cartelli di critica al nuovo Governo. Il senatore del Partito Democratico, seduto accanto a Monica ...

Governo - Conte : “Metteremo fine al business dell’immigrazione”. Boato in aula dei parlamentari leghisti : “Il cambiamento è in una giustizia rapida ed efficiente e dalla parte dei cittadini, con nuovi strumenti come la class action, l’equo indennizzo per le vittime di reati violenti, il potenziamento della legittima difesa. Cambia che metteremo fine al business dell’immigrazione, cresciuto a dismisura sotto il mantello di una finta solidarietà”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel discorso per la fiducia in ...

"Fuori la mafia dallo Stato". E la Casellati riprende i grillini mentre Conte parla : mentre Giuseppe Conte teneva il suo discorso programmatico con cui chiede la fiducia al Senato, la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati è dovuta intervenire un paio di volte per placare i senatori che protestavano o commentavano le parole del premier. E persino per richiamare i grillini, quando si è parlato di mafia e corruzione."Contrasteremo con ogni mezzo le mafie, aggredendo le loro finanze, le loro economie e colpendo le reti di ...

Aldo Cazzullo - il retroscena su Matteo Renzi : mentre Giuseppe Conte parla 'chatta come un diavolo' : mentre Giuseppe Conte tiene in Senato il suo primo discorso da presidente del Consiglio per ottenere la fiducia, l'ex premier Matteo Renzi, rivela Aldo Cazzullo in un retroscena su Corriere.it , '...

Conte : taglio a vitalizi parlamentari : 13.04 Tra gli obiettivi del governo, il premier Conte elenca "il taglio delle pensioni e dei vitalizi dei parlamentari", oltre a "un intervento su assegni superiori ai 5 mila euro netti mensili". "Riformeremo la prescrizione, non più ridotta a mero espediente per sottrarsi al processo" e "rafforzeremo le norme contro il conflitto d'interessi", dice Conte. Raccoglie l'applauso di tutti quando afferma "contrasteremo le mafie con ogni mezzo" e ...

Conte parla al Parlamento - “fiducia al progetto e al contratto di cambiamento” : «Assumo l’incarico con umiltà e determinazione. Oggi ci presentiamo a voi per chiedere la fiducia a favore non solo di una squadra di governo ma di un progetto per il cambiamento dell’Italia, formalizzato sotto forma di contratto», ha detto il premier Giuseppe Conte parlando per la prima volta in parlamento, all’aula del Senato....

Il Governo Conte alla prova del Parlamento - oggi il primo voto di fiducia al Senato : Il premier parla oggi a palazzo Madama e domani a Montecitorio. Le votazioni sono previste in serata: martedì alla Camera alta e mercoledì tocca ai deputati

Oggi il debutto di Conte in Parlamento : discorso al Senato e poi il voto per la fiducia. Domani si replica alla Camera : Primi passi ufficiali in Parlamento per il governo formato da Lega e Movimento Cinquestelle: questa mattina esordio del premier che esporrà il suo discorso programmatico a Palazzo Madama -

L’esordio di Giuseppe Conte in Parlamento : “In Europa a testa alta” : A mezzogiorno il professor Giuseppe Conte entrerà per la prima volta nella sua vita in un’aula parlamentare e illustrerà, da presidente del Consiglio, il discorso programmatico di un governo che si presenta come il più discontinuo col passato degli ultimi decenni. Nell’aula del Senato tante “prime volte” concentrate in pochi minuti: ecco perché il ...

L’esordio di Conte in Parlamento : cosa dirà su pensioni - fisco ed Europa : Oggi il capo del governo interverrà al Senato e alla Camera per la fiducia. I punti del contratto di governo fra Lega e 5Stelle e i tempi per l’attuazione.