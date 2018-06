Matteo Renzi : "Il premier Conte non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto" : "Il presidente del Consiglio non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto". A dirlo il senatore del Pd, Matteo Renzi."Non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto perché abbiamo rispetto dei ruoli - prosegue Renzi -. Con il giuramento lei rappresenta anche noi, lei è anche il nostro presidente del Consiglio e noi la rispetteremo sempre dentro e fuori questa aula". Renzi ...

Conte : nostro programma è nel contrattoLotta agli sprechi - stop business migranti : Il premier emozionato durante il primo discorso a Palazzo Madama: "Assumo il compito con umiltà e determinazione, i nostri obiettivi vincolati al contratto di governo"

Governo - Conte cita Sacko Soumayla : “Inquietante assassinio - ai familiari il nostro pensiero”. E scatta l’applauso unanime : “Non siamo affatto insensibili. Una riflessione merita la vicenda tragica e inquietante occorsa qualche giorno or sono. Sacko Soumayla è stato ucciso con un colpo di fucile: era uno tra i mille braccianti, con regolare permesso di soggiorno, che tutti i giorni in questo Paese si recano al lavoro in condizioni che si collocano al di sotto della soglia della dignità. A lui e ai suoi familiari va il nostro commosso pensiero. Ma questo non ...

M5S - Toninelli : "Conte rimane il nostro candidato" : 11.40 - Danilo Toninelli sta facendo il giro delle radio italiane e dopo essere intervento a 6 Su Radio 1, poco dopo ha partecipato a "24Mattino" su Radio24, dove ha confermato che non ci sono alternative al nome di Giuseppe Conte. O meglio, l'unica altra possibilità è il ritorno al voto già paventato da Matteo Salvini.Per me non ci sono alternative: o Conte o il voto. Questa evenienza del "se non venisse dato l'incarico" non esiste. E per me ...

M5S - Toninelli : "Conte rimane il nostro candidato. Oggi l'incarico al Quirinale" : Giuseppe Conte, nonostante le indiscrezioni trapelate ieri, sembra confermato come il candidato di Lega e M5S alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del nuovo governo che si sta cercando di formare ormai da settimane. Dopo le parole di ieri di Matteo Salvini, Oggi è stato Danilo Toninelli, il capogruppo di M5S al Senato, a confermarlo durante un intervento a 6 Su Radio 1.Il prof Giuseppe Conte rimane il nostro candidato e della Lega. Ha ...

Il caso curriculum di Conte - dopo New York anche Malta : 'Mai fatto parte del nostro corpo docenti permanente' : Continua una nuova puntata del caso del curriculum "gonfiato" del candidato premier M5s-Lega. ora in bilico, Giuseppe Conte . Ora è l'Università di Malta che, contattata dai giornalisti de Il ...

Governo - Di Maio-Salvini : 'Conte è il nostro premier. Nessuno ha nulla da temere' : Al centro, la definizione della squadra di Governo dove emerge il nodo del ministero dell'Economia. Il nome sul quale M5S e Lega avrebbero trovato una convergenza è quello dell'ex ministro del ...