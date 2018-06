Conte : Noi Populisti? Sì se significa ascoltare i bisogni della gente!E scattano gli applausi : Conte: Populisti? Sì se significa ascoltare i bisogni della gente!E scattano gli applausi Sembrano quasi sbalorditi quelli di prima mentre guardano quelli del… L'articolo Conte: Noi Populisti? Sì se significa ascoltare i bisogni della gente!E scattano gli applausi proviene da Essere-Informati.it.

Renzi : "No alla fiducia a Conte - noi siamo un'altra cosa" [Video] : Matteo Renzi, segretario dimissionario del Partito Democratico, è intervenuto al Senato nel dibattito per la fiducia al governo Conte. Confermando il no dem, l’ex presidente del Consiglio ha utilizzato anche l’ironia per argomentare l’opposizione all’esecutivo a guida Lega-Movimento 5 Stelle."Il presidente del Consiglio non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto - esordisce - Non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il ...

Governo Conte - la diretta della fiducia – Il dibattito al Senato. Renzi su Twitter : “Votiamo no - noi siamo #altracosa” : Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi), a Palazzo Madama è la volta del dibattito in aula (diretta tv), preceduto come di consueto dalle prime reazioni dei politici sui social network. In tal senso, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha definito il programma di Governo “un libro dei sogni senza soldi“: “Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per ...

Conte : «Noi populisti? Ascoltiamo la gente. Daspo ai corrotti - sui migranti finta solidarietà». E apre alla Russia : Il premier parla oggi a palazzo Madama e domani a Montecitorio. Le votazioni sono previste in serata: martedì alla Camera alta e mercoledì tocca ai deputati.

2 Giugno - Conte : "E' la festa di noi tutti" | Mattarella : "Il Paese è coeso e affidabile" : Il neo presidente del Consiglio all'Altare della Patria per le celebrazioni: "Finora sono state fatte troppe chiacchiere, ora bisogna fare i fatti". Cosi' il nuovo premier ai cittadini: "Tenete duro, teniamo duro" .

Governo M5s-Lega - d’ora in poi Conteranno solo i fatti. E noi vigileremo : Quale Governo sarà ce lo racconteranno solo i fatti. Non gli strali dei giornali o le cassandre pronte già adesso a dire che tutto andrà male. La strada, certo, è in salita. Le attese di molti cittadini sono altissime, l’avversione e la paura di altri è massima, mentre i soldi in cassa sono decisamente pochi. Ma in attesa di capire come davvero la neonata maggioranza gialloverde intenda tenere insieme i tagli alle tasse con gli aumenti ...

2 giugno - Conte : festa di tutti noi - ora al lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...

