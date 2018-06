Conte in Senato ' Io garante del contratto' | via le sanzioni alla Russia | Ue più equa

Governo Conte : in corso il voto di fiducia in Senato : 19.44 - Al via le operazioni di voto. Si parte dal Senatore Sbrana e si procede Senatore dopo Senatore in ordine alfabetico.19.32 - Il Senatore Vito Crimi del Movimento 5 Stelle prende la parola e si rivolge al Partito Democratico:Voi siete il passato. Noi parliamo adesso del futuro.Il Senatore ha anche ringraziato Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, "ci hanno insegnato che ciò che puoi sognare, lo puoi fare. E oggi inizia la realizzazione ...

Governo Conte - dibattito al Senato. Renzi : “Da oggi siete l’establishment - basta alibi”. Pd e Fi : “Sud dimenticato” : “Non avrà la nostra fiducia, ma avrà sempre il nostro rispetto, fuori e dentro l’aula”. Il senatore semplice Matteo Renzi interviene poco prima delle 17.30 nell’Aula di Palazzo Madama, durante il dibattito prima del voto di fiducia al Governo (la diretta tv). E manda un messaggio chiaro al premier Giuseppe Conte (leggi), ma soprattutto alla maggioranza che lo sostiene: “Da oggi siete l’establishment, basta ...

Governo Conte : le ultime repliche prima del voto di fiducia in Senato : 18.37 - La senatrice Loredana De Petris, Capogruppo del Gruppo Misto, può replicare per ben 9 minuti. La politica sottolinea il giustizionalismo del contratto di Governo, critica le dichiarazioni del ministro della Famiglia sull'omogenitorialità e sull'aborto, ma anche le innumerevoli dichiarazioni di Matteo Salvini contro gli immigrati, passando per la linea di M5S sulle missioni all'estero.La verità è che la cultura di questo Governo è ...

Conte in Senato : «Uscita dall’euro non è in discussione». Flat tax come obiettivo e salario minimo : Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri per l’impiego». E dopo aver ribadito l’alleanza con gli ...

Conte in Senato - il tema dei migranti : «Pronti ad accordi bilaterali sulla gestione dei flussi» - Sulla giustizia - Sull'economia : Integrazione per chi è regolare. Procedure certe e veloci per i respingimenti dei clandestini e stop allo sfruttamento e al business dell'immigrazione. E revisione del Regolamento di Dublino. Ha ...