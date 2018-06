Conte | il premier dallo stipendio low cost | ' Guadagnerà la metà di un deputato'

Governo - Conte alla fiducia "Avverto la responsabilità" Ecco le parole del premier : "È un momento importante per me e per il Paese". Sono le prime parole del premier Giuseppe Conte al suo arrivo al Senato, dove viene votata la fiducia al Governo giallo-verde. Segui su affaritaliani.it

Senato - al via discorso premier Conte : 12.10 Al via al Senato la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Conte per chiedere la fiducia alle Camere sul "programma del cambiamento". Tra i temi, economia e ruolo dell'Unione europea. "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato", ha detto Conte varcando il portone di Palazzo Madama. Nel pomeriggio, il dibattito e poi il voto di fiducia, intorno alle 20.30. Domani si replica alla Camera.

Governo Conte : è il giorno della fiducia. Il premier al Senato alle 12 - alle 14.30 voto finale : Oggi è il giorno del voto di fiducia al Senato al Governo di Giuseppe Conte. Il premier si presenterà a Palazzo Madama alle 12 per leggere il discorso programmatico limato nella notte, discorso che poi verrà consegnato alla Camera dei deputati che invece voterà la fiducia al Governo Conte mercoledì alle 17:40. Il presidente del Consiglio alle 14.30 tornerà poi al Senato per la discussione e il voto finale. Secondo le indiscrezioni di stampa ...

Giuseppe Conte - il premier 'povero' : guadagna 6.700 euro al mese : Ma quale sarà il suo stipendio ? Secondo l' Adnkronos lo stipendio di Conte non rientra tra le spese pazze della politica italiana: il suo stipendio, infatti, è di 'soli' 80.000 euro netti all'anno, ...

Governo Conte - il giorno della fiducia : discorso del premier alle 12 al Senato : ROMA - Il giorno della fiducia al Governo giallo-verde è arrivato. Il discorso programmatico è pronto e questa mattina il premier Giuseppe Conte lo esporrà alle 12 al Senato. Poi lo consegnerà alla ...

Premier Giuseppe Conte - stipendio 'light' da 6.700 euro al mese : Tagliare i costi della politica. Il Movimento 5 Stelle, con il Premier Conte, potrà farlo, anche se non per propri meriti. Il neo presidente del Consiglio guadagnerà infatti 80mila euro all'anno netti, per uno stipendio ...

“Ma è lui - che ridere”. Giuseppe Conte sul divano con lei… Spunta quella vecchia foto ‘imbarazzante’. Il premier in condizioni… ‘particolari’ : Diventare presidente del consiglio equivale ad accettare il fatto che la tua vita privata diventa immediatamente pubblica. E così intorno alla figura del nuovo premier Giuseppe Conte iniziano a Spuntare foto e retroscena dal passato. All’inizio ha tenuto banco il suo (presunto) curriculum “taroccato”, con il conseguente vociare su stampa nostrana e estera, adesso invece è Dagospia a lanciare un’altra bomba andando ...

Giuseppe Conte - la bomba di Dagospia : il premier e l'ex moglie Valentina Fico - l'imbarazzante foto al festino : Anche i premier festeggiano il Capodanno . Il guaio di Giuseppe Conte è che allora non era in politica, era un tranquillo professore di diritto e non immaginava che gli scatti di quel festino di San Silvestro un giorno sarebbero diventati fonte d'imbarazzo.

Giuseppe Conte come Alessandro Di Battista - il premier in tour nell'Italia dei 'vessati' : Giuseppe Conte da vero grillino sta già preparando un tour estivo. Pare infatti che il neo presidente del Consiglio - proprio come aveva fatto Alessandro Di Battista l'anno scorso che aveva girato per ...

GOVERNO LEGA-M5S - ULTIME NOTIZIE/ Premier Conte domani al Senato : invio testo alla Camera per voto fiducia : GOVERNO M5s-Lega, ULTIME NOTIZIE: oggi le date del voto di fiducia all'esecutivo Conte al Senato e alla Camera, Salvini al lavoro sull'immigrazione.

Salvini oggi a Pozzallo - Sicilia - . Contatti del Premier Conte con leader europei : Teleborsa, - Cresce la tensione sociale nel Mezzogiorno , in attesa dell' uscita di oggi , domenica 3 giugno, del neoeletto Ministro dell'Interno Matteo Salvini a Pozzallo in Sicilia . L'appuntamento ...

[Il retroscena] La festa è finita. Sul tavolo del premier Conte 33 pagine che scottano. Ecco tutte le emergenze : Flat tax e job's act La tassa piatta, che il neo ministro dell'economia Giovanni Tria sostiene anche a costo di aumentare l'Iva, è una delle misure più costose. Il nuovo modello di tassazione con due ...

'Mi ha chiamato la Merkel e...'. Conte in ginocchio da Angela : perché il premier è già crollato : Arrivano i primi contatti internazionali per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte . Sulla sua pagina Facebook, il premier grillino ha svelato di aver avuto 'un cordiale scambio telefonico con la ...