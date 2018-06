Conte | il giorno della fiducia visto da Luca Bottura

Governo Conte : è il giorno della fiducia. Il premier al Senato alle 12 - alle 14.30 voto finale : Oggi è il giorno del voto di fiducia al Senato al Governo di Giuseppe Conte . Il premier si presenterà a Palazzo Madama alle 12 per leggere il discorso programmatico limato nella notte, discorso che poi verrà consegnato alla Camera dei deputati che invece voterà la fiducia al Governo Conte mercoledì alle 17:40. Il presidente del Consiglio alle 14.30 tornerà poi al Senato per la discussione e il voto finale . Secondo le indiscrezioni di stampa ...

