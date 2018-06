Conte è il sacerdote che canta la messa

huffingtonpost

(Di martedì 5 giugno 2018) Il Presidente del Consiglio Giuseppesi è cimentato da neofita con il discorso più importante della sua vita. Valutiamolo nella sua capacità di comunicare, di rappresentare idee enuti.Il discorso non è di quelli che passerà alla storia, anche se c'è un cambiamento effettivo: ha ripassato il "contratto del cambiamento", base del programma di governo. Non guida un governo grazie a una visione che ha saputo rappresentare, ma è piuttosto il "garante" di una mediazione tra due visioni diverse nate da storie molto distanti tra loro. Il contratto è il feticcio di questo governo, un sacro totem:è ilchela.La struttura del suo discorso era priva di "metafore" e mancava di trama narrativa, è stato un elenco preciso di punti che non ha saputo unire in una visione emotiva. L'ansia di dire ...