Conte | discorso sotto accusa Fi | da Cetto la qualunque Pd | luoghi comuni

Carlo Cottarelli : «Nel discorso di Conte - troppi diritti e pochi doveri» : Poteva essere lui il nostro Presidente del Consiglio, in piedi in Senato a presentare il discorso programmatico. Di certo, però, Carlo Cottarelli, l’economista chiamato dal Presidente della Repubblica in piena crisi per la formazione di governo, avrebbe detto cose diverse: «Quello fatto da Giuseppe Conte mi sembra sia stato un discorso abbastanza generico, che si è concentrato più sugli obiettivi che sugli strumenti specifici per ...

Conte al Senato : le reazioni al primo discorso del neo premier : Le prime reazioni al debutto nell'arena del Senato ci sono state già durante il discorso di Giuseppe Conte , concluso dalla standing ovation della maggioranza, scattata al passaggio finale. Il premier ...

FIDUCIA GOVERNO M5S-LEGA - SENATO DIRETTA VIDEO/ Discussione dopo discorso Conte : Renzi - “noi altra cosa” : Voto di FIDUCIA al SENATO per il GOVERNO Lega-M5s: DIRETTA VIDEO streaming live, premier Conte parla alle Camere. discorso su Europa e Migranti: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:10:00 GMT)

Il discorso integrale di Giuseppe Conte al Senato : Tutte e 24 le pagine che ha letto per oltre un'ora il nuovo presidente del Consiglio, e su cui si voterà la fiducia al Senato The post Il discorso integrale di Giuseppe Conte al Senato appeared first on Il Post.

Flat Tax - reddito di cittadinanza - pensioni d'oro : l'economia nel discorso di Conte - La Giustizia : La Flat tax è «un obiettivo», ma non indica come e quando partirà. Il reddito di cittadinanza arriverà, ma solo dopo aver potenziato i centri per l'impiego. Sulle pensioni non cita quota 100, il ...

Discorso Conte : dai 61 applausi alle parole più pronunciate - : L'intervento del premier è stato accompagnato spesso dal battito di mani dell'Aula del Senato, solo in due occasioni bipartisan. Tra i termini più usati nel suo manifesto programmatico "governo" e "...

Il discorso di Conte alle Camere : il primo premier , eterodiretto, che si presenta con un programma scritto da altri e di cui è responsabile

Governo - Conte scherza con i cronisti : “Discorso concordato con Di Maio e Salvini? Hanno scritto tutto gli altri…” : Nessuna risposta ai cronisti, nel giorno del primo voto di fiducia chiesto dal suo Governo, al Senato. Ma Giuseppe Conte, dopo le accuse sul rischio subalternità rispetto ai due leader di M5s e Lega, Di Maio e Salvini, ha ironizzato con i cronisti: “Discorso concordato? No, Hanno scritto tutto loro, io sono andato a casa…”. Poche parole, sarcastiche, rientrando alla Camera dei deputati a piedi, dove ha depositato il ...

RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 non c'è nel discorso di Conte (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Quota 100 non c'è nel discorso di Giuseppe Conte. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 14:39:00 GMT)

Bonisoli e Bussetti - la solitudine dei ministri dimenticati durante il discorso di Conte : Giuseppe Conte tiene il suo primo discorso da presidente del Consiglio affiancato dai due vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. E in fondo al banco del governo, ci sono due ministri semi-sconosciuti ai ...

Il discorso 'muscolare' del premier Conte : Chi si aspettava un discorso da pattinaggio, lieve e non contundente, aveva sbagliato le previsioni. Muscolosissimo il discorso per la fiducia pronunciato da Giuseppe Conte in Senato. 'Lo hanno ...