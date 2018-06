Conte | ' Diritti sociali al centro | stop business migranti | Ue più equa' SPECIALE TGLA7

Carlo Cottarelli : «Nel discorso di Conte - troppi diritti e pochi doveri» : Poteva essere lui il nostro Presidente del Consiglio, in piedi in Senato a presentare il discorso programmatico. Di certo, però, Carlo Cottarelli, l’economista chiamato dal Presidente della Repubblica in piena crisi per la formazione di governo, avrebbe detto cose diverse: «Quello fatto da Giuseppe Conte mi sembra sia stato un discorso abbastanza generico, che si è concentrato più sugli obiettivi che sugli strumenti specifici per ...

Conte : 'Diritti sociali al centro - stop business migranti - sì a Ue ma più equa'. SPECIALE TGLA7 ALLE 16.20 : Illustrati gli obiettivi dell'esecutivo Lega-M5s, tra cui lo stop ai privilegi della politica, riduzione del debito pubblico e la flat tax -

Cirinnà : “Sono preoccupata per i diritti civili - governo Conte ci farà fare passo indietro” : La senatrice Pd Monica Cirinnà commenta dalla piazza Santi Apostoli la nascita del govevrno: "Tutte le persone, a prescindere dall'orientamento sessuale, che chiedevano un avanzamento nei diritti civili rischiano di fare un passo indietro".Continua a leggere

"Giuseppe Conte ha difeso i diritti dei cittadini in due cause contro Fisco e Rai" : Il Codacons si schiera dalla parte di Giuseppe Conte, il candidato premier indicato da Salvini e Di Maio e finito nel tritacarne mediatico per

Musica e diritti : crescono ancora i ricavi dell’industria musicale per la diffusione di Contenuti audio d’intrattenimento : Chi ha frequentato l'ultima edizione della Design Week di Milano ha visto l'incremento notevole di eventi del FuoriSalone che hanno avuto al centro la Musica come elemento di accompagnamento di presentazioni e show case.Nell'era dello streaming e della definitiva affermazione delle playlist come promozione o colonna sonora di brand fashion o di design la Musica diventa sempre di più la protagonista di strategie di marketing mirate delle ...

Bagarre Serie B : ben 7 colossi si Contendono i diritti tv per il prossimo triennio : I diritti tv della Serie B, per quanto concerne il prossimo triennio, se li contenderanno ben 7 diverse televisioni: i dettagli Sono sette i soggetti che parteciperanno alla trattativa privata per l’acquisizione del pacchetto ‘Dirette Serie B’ del prossimo triennio. Alle 19 di ieri, data prevista dall’Assemblea di Lega B lo scorso 8 maggio, si sono infatti chiusi i termini per le comunicazioni delle manifestazioni di ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - cresce tensione club - si pensa a distribuzione diretta del Contenuto : La battaglia legale fra Sky e Mediapro tiene in apprensione la Lega Serie A: lo scenario rimane confuso, per evitare tempi ancora più lunghi fra i club è diffusa la speranza di un accordo fra l'emittente satellitare e la società spagnola, che rivende i Diritti tv da intermediario indipendente e presto potrebbe tornare a spingere per il canale della Lega. Molto dipende dall'udienza a porte chiuse di domani alle 10 davanti al ...