Conte conferma la pensione di cittadinanza | ecco come funziona

Conte e il curriculum - Yale conferma : «Visiting scholar per tre mesi» : Giuseppe Conte è stato «Visiting scholar alla Yale Law School nell'autunno del 1992». L'Università di Yale, una delle più importanti degli Stati Uniti, ha appena risposto così, nella notte del 25 ...

Forza Italia conferma il "no" "Niente fiducia a Conte" : La posizione di Forza Italia non cambia: opposizione. La delegazione degli azzurri guidata da Silvio Berlusconi ha ribadito il "no" ad un appoggio al governo guidato da Giuseppe Conte con Movimento Cinque Stelle e Lega. "Al termine del colloquio con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, Forza Italia ribadisce la linea politica tracciata nella nota diffusa questa mattina con la scelta di votare no alla fiducia e di stare ...

Governo Lega-M5s - Conte premier incaricato da Mattarella/ “Confermare Italia in Ue : Carta prima del Contratto” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella dà incarico a Giuseppe Conte al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di Governo". Salvini e Di Maio, "si parte"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:15:00 GMT)

Governo - Conte : per Italia necessità confermare collocazione europea : "Sono consapevole della necessità di confermare la collocazione europea e internazionale dell'Italia. Quello che sta per nascere sarà un Governo di cambiamento". Lo ha detto Giuseppe Conte, che ha ...

Conte riceve l’incarico da Mattarella : ?«Governo del cambiamento - confermata collocazione europea dell’Italia» : «Mi proposngo di essere l’avvocato difensore del popolo italiano». Queste le prime dichiarazione del premier incaricato, che ha accettato con riserva. «Nei prossimi giorni tornerò al Quirinale con la lista dei ministri». Di Maio:?«Inizia la Terza Repubblica, Conte sarà premier politico». Lega:?«Pronti a partire». Post di Di Battista contro il Colle diventa un caso ...

Governo - l'ultima mossa del Colle : la conferma di 5Stelle e Lega per Conte : Prima di convocare il professor Giuseppe Conte per conferirgli l'incarico a formare il Governo giallo-verde, Sergio Mattarella ha voluto vederci chiaro. E, quasi a fissare una distanza da questa ...

Giuseppe Conte - Sergio Mattarella telefona a Salvini e Di Maio per avere l'ultima conferma : Prima di convocare Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha chiamato i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sapere se confermavano la scelta del premier. Secondo ansa.it c'è stata ...

Governo : da Di Maio e Salvini confermata indicazione Conte a Mattarella : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini, su espressa domanda della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell’incarico per la formazione del Governo al professor Giuseppe Conte. E’ quanto filtra dagli ambienti del Quirinale. L'articolo Governo: da Di Maio e Salvini confermata indicazione Conte a ...

Governo M5a-Lega - Conte convocato da Mattarella alle 17.30/ Salvini-Di Maio confermano premier : oggi incarico? : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella convoca Conte al Quirinale per le 17.30: i dubbi su Paolo Savona e sul contratto del cambiamento. Salvini e Di Maio confermano il premier(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 13:18:00 GMT)

Governo : da Di Maio e Salvini confermata indicazione Conte a Mattarella : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – Nel corso della mattinata i leader del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, e della Lega, Matteo Salvini, su espressa domanda della Presidenza della Repubblica, hanno confermato la proposta di conferimento dell’incarico per la formazione del Governo al professor Giuseppe Conte. E’ quanto filtra dagli ambienti del Quirinale. L'articolo Governo: da Di Maio e Salvini confermata indicazione Conte a ...

Governo - Giuseppe Conte in bilico ma Di Maio lo conferma : "È lui il candidato premier" : Giuseppe Conte è in bilico, nessuno scommette più su un incarico a breve per il candidato premier proposto da Lega e M5s. "...

Governo M5s-Lega - Salvini conferma Conte come candidato premier : Giuseppe Conte rimane il candidato premier di M5s e Lega. Lo ha confermato il leader del Carroccio, Matteo Salvini, spiegando che sono state accolte "le indicazioni degli amici Cinque stelle". Salvini ...

Salvini conferma Conte premier - Savona al Mef : Il leader leghista Matteo Salvini conferma che Giuseppe Conte resta candidato a presidente del consiglio e appoggia Paolo Savona nel ruolo di ministro dell'Economia.

CHI È GIUSEPPE Conte/ Video : Di Maio - “è il candidato premier per Governo M5s-Lega”. Ma Salvini non conferma.. : Chi è GIUSEPPE CONTE, il candidato principale come primo ministro del Governo Movimento 5 Stelle-Lega: giurista anti-burocrazia e con un passato a sinistra. «Il nome che abbiamo fatto al presidente della Repubblica è quello di GIUSEPPE CONTE che oltre ad essere un professionista di altissimo profilo è una persona che viene dalla periferia di questo Paese. E' cresciuto a San Giovanni Rotondo, si è fatto da solo. Si è battuto non solo per un ...