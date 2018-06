Conte apre alla Russia E la Lega applaude

Governo - Conte rivendica autonomia - e apre a Mattarella sulla rinuncia a Savona ministro - : E la fretta con cui in serata la Lega si affretta a dichiarare che il dicastero dell'Economia spetta a Paolo Savona è la spia di un braccio di ferro che è ancora in corso e che potrebbe anche essere ...

Su Conte (e Savona) si riapre la crisi : Ventiquattr'ore dopo, il nome di Giuseppe Conte già vacilla. È il primo effetto della pausa di riflessione imposta dal capo dello Stato al termine delle consultazioni di ieri. Perché, nella pausa, il professor Conte , già debole come profilo in termini di "credibilità" internazionale e di "legittimazione" politica si è indebolito ancora di più nella sua immagine complessiva. Peraltro proprio sul ...

Conte PREMIER/ Ma Mattarella riapre la crisi tra Di Maio e Salvini : Di Maio e Salvini hanno fatto a Mattarella il nome di Giuseppe CONTE , ma il Capo dello Stato prende ancora tempo. Evidentemente c'è qualcosa che non lo convince. ANTONIO FANNA(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 06:00:00 GMT) CONTE PREMIER / E' l'uomo di Verdini (e della Boschi): Renzi al governo con M5s e Lega, di A. FannaSCENARIO/ Quirinale, Rosatellum e dintorni: a chi tocca l'esame di coscienza?, di A. Lodolini

M5s-Lega - raggiunta l'intesaPremier : Sapelli e Conte favoritiL'economista : "Programma ok" : C'è l'intesa tra Lega e M5s: nel pomeriggio andranno da Mattarella con il nome del premier. Favorito Sapelli: "No comment, ma condivido il programma". In corsa il 41enne Conte. Resta in gara Giorgetti Segui su affaritaliani.it