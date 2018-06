Conte | al via il discorso programmatico sul quale Conte chiederà la fiducia

Senato - al via discorso premier Conte : 12.10 Al via al Senato la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Conte per chiedere la fiducia alle Camere sul "programma del cambiamento". Tra i temi, economia e ruolo dell'Unione europea. "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato", ha detto Conte varcando il portone di Palazzo Madama. Nel pomeriggio, il dibattito e poi il voto di fiducia, intorno alle 20.30. Domani si replica alla Camera.

Governo Conte : via Legge Fornero e spesometro - stop immigrazione Video : Come ben sappiamo l’Italia ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilita' Politica, dalle prese di posizione istituzionale, dall'insicurezza economica e della rabbia di molti cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma dopo 88 giorni di pura agonia è nato il nuovo Governo giallo-verde [Video], denominato il Governo del Cambiamento. In ...

Governo Conte : via Legge Fornero e spesometro - stop immigrazione : Come ben sappiamo l’Italia ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilità politica, dalle prese di posizione istituzionale, dall'insicurezza economica e della rabbia di molti cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma dopo 88 giorni di pura agonia è nato il nuovo Governo giallo-verde, denominato il Governo del Cambiamento. In attesa delle ...

Governo Conte al via - i ministri hanno giurato al Quirinale : Via al Governo di Giuseppe Conte. Il premier e i 18 ministri (5 donne) hanno giurato oggi al Quirinale davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente del Consiglio dopo la...

Via al governo Conte - i ministri hanno giurato : Salvini con cravatta verde e calzini a righe azzurre. Di Maio posta selfie su Instagram. In attesa del voto di fiducia del Parlamento il governo è a tutti gli effetti in carica

