Conte al Senato per la fiducia | ecco cosa dirà «Europa casa nostra ma sia più vicina»

Conte alla prova fiducia : «Europa la nostra casa - ma più vicina alla gente». Oggi fiducia al Senato - domani alla Camera : E' il contratto di governo la pietra angolare su cui si fonda la casa comune di 5Stelle e Lega, l'esecutivo gialloverde. E Giuseppe Conte, Oggi in Senato per chiedere la fiducia al...

Governo Conte - il giorno della fiducia : discorso del premier alle 12 al Senato : ROMA - Il giorno della fiducia al Governo giallo-verde è arrivato. Il discorso programmatico è pronto e questa mattina il premier Giuseppe Conte lo esporrà alle 12 al Senato. Poi lo consegnerà alla ...

Giornata clou per il Governo Conte. Stasera 5 giugno si vota la fiducia al Senato : Il voto della risoluzione sul Documento di Economia e Finanza , DEF , da parte di Camera e Senato si terrà invece la prossima settimana, tra l'11 e il 15 giugno. E' quanto emerso alla Conferenza dei ...

Obiettivo 171. Giuseppe Conte alla prova del Senato - con il sostegno di ex M5S e latinoamericani : Giuseppe Conte alla prova del Parlamento. Oggi tocca al Senato, domani alla Camera. C'è attesa per il discorso che il presidente del Consiglio pronuncerà a Palazzo Madama - soprattutto per i messaggi europeisti e rassicuranti che vorrà mandare alle cancellerie internazionali e ai mercati finanziari - ma anche per conoscere i numeri che puntellano la maggioranza M5S-Lega.Al Senato ci sono 109 Senatori del Movimento 5 Stelle e ...

Oggi il debutto di Conte in Parlamento : discorso al Senato e poi il voto per la fiducia. Domani si replica alla Camera : Primi passi ufficiali in Parlamento per il governo formato da Lega e Movimento Cinquestelle: questa mattina esordio del premier che esporrà il suo discorso programmatico a Palazzo Madama -

Conte oggi al Senato per fiducia al governo gialloverde : oggi a Palazzo Madama il premier Giuseppe Conte terrà il suo discorso programmatico e chiederà al Senato la fiducia al governo gialloverde "del cambiamento". Mercoledì sarà la volta della Camera. ...

Governo Conte - il Senato voterà la fiducia martedì sera | : Alle 12 la presentazione del programma, poi la discussione e il voto finale dell'aula. La proclamazione del risultato è prevista tra le 20 e le 20.30. Il premier su Instagram: "Sarà un giorno ...

Governo Conte : martedì voto di fiducia al Senato : 22.10 - Il Premier Giuseppe Conte ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto e un breve messaggio:"Al lavoro fino a tarda sera sul discorso alle Camere. Domani sarà un giorno importante in cui il Parlamento sarà chiamato a dare la fiducia al Governo del cambiamento. Potrete seguire la diretta streaming qui sulla mia pagina Facebook. A domani!" 17.00 - Appuntamento alle 19:30 in Senato per il voto di fiducia al Governo Conte. Il ...

Conte chiede la fiducia al Parlamento. Tutti i numeri alla Camera e al Senato : Il governo Conte alla prova del Parlamento. Domani tocca al Senato dove si inizia a votare per la fiducia alla alle ore 19,30. Mercoledì alle 17,30 toccherà alla Camera. La prova del Senato - A ...

Conte al lavoro sul 'programma del cambiamento' Domani fiducia al Senato - mercoledì alla Camera : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario Domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...

Domani l'esordio di Conte per la fiducia - in serata il voto al Senato - mercoledì alla Camera : Primi passi ufficiali in Parlamento per il governo Lega-Cinquestelle. Il premier esporrà il suo discorso programmatico prima al Senato e poi alla Camera. Nel pomeriggio il dibattito, al quale ...

Conte al lavoro sul 'programma del cambiamento' : domani il voto di fiducia al Senato : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...

Conte al lavoro sul «programma del cambiamento» : domani il voto di fiducia al Senato : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario domani della fiducia. Alle 12 sono previste le...

Governo : Conte al lavoro - domani il voto di fiducia al Senato : Chiuso nel suo ufficio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è al lavoro con il suo staff per scrivere di suo pugno il discorso che terrà domani , 5 giugno, in Parlamento. Una dichiarazione ...