Conte al Senato | le parole più usate dal premier

Conte al Senato : le reazioni al primo discorso del neo premier : Le prime reazioni al debutto nell'arena del Senato ci sono state già durante il discorso di Giuseppe Conte , concluso dalla standing ovation della maggioranza, scattata al passaggio finale. Il premier ...

"Siate più umili o rischiate l'umiliazione della Troika". L'avvertimento del senatore Monti al Governo Conte : Il Governo Conte "nella sua interezza" deve mostrare "più umiltà e realismo" nei confronti del Paese, altrimenti rischia di fargli subire "l'umiliazione della Troika". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione generale sulla fiducia in Senato. Monti ha rivolto "al nuovo Governo sinceri auguri nell'interesse dell'Italia" dato che "chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di guidare il Governo non può che ...

Conte al Senato per la fiducia : 'Stop business migranti. Daspo ai corrotti. Aprire alla Russia. Taglio a pensioni sopra i 5.000 euro' : Nel nuovo spazio globale, l'economia o, meglio ancora, la finanza ha conquistato una posizione di preminenza: è divenuta, come ha osservato Hillman, la vera religione universale del nostro tempo', ha ...

Conte in Senato per la fiducia - FI : "Luoghi comuni e propaganda" : Il discorso del premier Giuseppe Conte per chiedere la fiducia al Senato per il suo governo ha toccato diversi aspetti e diversi punti del contratto di governo tra M5s e Lega. Punti questi, soprattutto quelli dell'agenda grillina, fortemente criticati da Forza Italia già in campagna elettorale. Da qui la scelta di andare all'opposizione. Scelta ribadita al termine del discorso del premier anche dal capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini: ...

Il discorso integrale di Giuseppe Conte al Senato : Tutte e 24 le pagine che ha letto per oltre un'ora il nuovo presidente del Consiglio, e su cui si voterà la fiducia al Senato The post Il discorso integrale di Giuseppe Conte al Senato appeared first on Il Post.

Conte al Senato per la fiducia : «Stop business migranti. Daspo ai corrotti. Aprire alla Russia. Taglio a pensioni sopra i 5.000 euro» : Il premier Giuseppe Conte ha presentato al Senato il programma del governo M5S-Lega. Nel discorso, durato 75 minuti, Conte si è richiamato...

Conte al Senato : «Stop al business migranti. Daspo ai corrotti. Aprire alla Russia. Taglio a pensioni sopra i 5.000 euro» : Il premier Giuseppe Conte con un discorso di 75 minuti al Senato ha presentato il programma del governo M5S-Lega richiamandosi al contratto sottoscritto dai leader Luigi Di Maio e Matteo...

Il discorso di Conte in Senato - la versione integrale : Se hai difficoltà a visualizzare il Contenuto nel box qui sotto, clicca su questo link per scaricare la versione pdf del documento completo Tags Argomenti: giuseppe Conte Protagonisti: © Riproduzione ...

Governo Conte - la diretta della fiducia – Il dibattito al Senato. Renzi su Twitter : “Votiamo no - noi siamo #altracosa” : Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi), a Palazzo Madama è la volta del dibattito in aula (diretta tv), preceduto come di consueto dalle prime reazioni dei politici sui social network. In tal senso, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha definito il programma di Governo “un libro dei sogni senza soldi“: “Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per ...

“Ecco cosa voglio fare per voi”. Conte illustra il programma di governo al Senato : “Assumo questo compito con umiltà e determinazione, consapevole dei miei limiti, ma anche con l’abnegazione di chi comprende il peso delle responsabilità affidatemi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato per la fiducia. “Non sono spinto da nient’altro che da spirito servizio”, ha assicurato. “Mi propongo a voi e attraverso voi ai cittadini – ...

