Conte al Senato | le parole più usate dal premier

Il programma di Conte al Senato; Federmeccanica all'esecutivo : industria centrale; Sciopero lavoratori Tim : In politica estera, Conte apre alla Russia, per la quale chiede la modifica delle sanzioni. Stretta sulle politiche migratorie: basta- spiega- con un business cresciuto a dismisura sotto la copertura ...

Governo Conte : le ultime repliche prima del voto di fiducia in Senato : 18.37 - La senatrice Loredana De Petris, Capogruppo del Gruppo Misto, può replicare per ben 9 minuti. La politica sottolinea il giustizionalismo del contratto di Governo, critica le dichiarazioni del ministro della Famiglia sull'omogenitorialità e sull'aborto, ma anche le innumerevoli dichiarazioni di Matteo Salvini contro gli immigrati, passando per la linea di M5S sulle missioni all'estero.La verità è che la cultura di questo Governo è ...

Conte : la gaffe sui "paradisi artificiali" durante il discorso al Senato : Giuseppe Conte protagonista di un lapsus durante il suo discorso al Senato? È il giorno della fiducia a Palazzo Madama per il nuovo governo gialloverde, ma prima del dibattito e del conseguente voto, è stato il presidente del Consiglio a tenere un discorso di oltre un’ora, nel corso del quale ha sostanzialmente toccato tutti i temi presenti nel contratto dell’esecutivo firmato da Lega e Movimento 5 Stelle.Ad un certo punto del discorso, però, ...

Al Senato si vota la fiducia al governo Conte : Il presidente del Consiglio ha presentato il suo programma e ha risposto agli interventi dei Senatori: ora sono in corso le dichiarazioni di voto The post Al Senato si vota la fiducia al governo Conte appeared first on Il Post.

Conte in Senato : «Uscita dall’euro non è in discussione». Flat tax come obiettivo e salario minimo : Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri per l’impiego». E dopo aver ribadito l’alleanza con gli ...

Conte in Senato : «Uscita dall’euro non è in discussione». Flat tax come obbiettivo e salario minimo : Nella prima vera uscita da premier Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per la legittima difesa e il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri per l’impiego». E dopo aver ribadito l’alleanza con gli ...

Alcune cose che Renzi ha detto al governo Conte al Senato : Roma, 5 giu. , askanews, Roma, 5 giu. , askanews, 'Questo contratto è scritto con l'inchiostro simpatico, è garantito da un assegno a vuoto'. Lo ha detto, tra le altre cose, Matteo Renzi, Senatore ed ...

Governo Conte - il discorso del premier al Senato : il testo integrale : "Se populismo è ascoltare i bisogni della gente, allora lo rivendichiamo". Con queste parole , VIDEO , il presidente del Consiglio , CHI E' , si è rivolto ai Senatori. Tra i punti toccati: diritti ...

Conte in Senato - il tema dei migranti : «Pronti ad accordi bilaterali sulla gestione dei flussi» - Sulla giustizia - Sull'economia : Integrazione per chi è regolare. Procedure certe e veloci per i respingimenti dei clandestini e stop allo sfruttamento e al business dell'immigrazione. E revisione del Regolamento di Dublino. Ha ...

Conte al Senato : le reazioni al primo discorso del neo premier : Le prime reazioni al debutto nell'arena del Senato ci sono state già durante il discorso di Giuseppe Conte , concluso dalla standing ovation della maggioranza, scattata al passaggio finale. Il premier ...

Conte al Senato - le parole più usate dal premier : Il premier Giuseppe Conte è intervenuto oggi al Senato per presentare il programma del governo M5S-Lega e chiedere la fiducia al Parlamento. Le parole utilizzate più di frequente da Conte nel discorso ...

FIDUCIA GOVERNO M5S-LEGA - SENATO DIRETTA VIDEO/ Discussione dopo discorso Conte : Renzi - “noi altra cosa” : Voto di FIDUCIA al SENATO per il GOVERNO Lega-M5s: DIRETTA VIDEO streaming live, premier Conte parla alle Camere. discorso su Europa e Migranti: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia"(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:10:00 GMT)

"Siate più umili o rischiate l'umiliazione della Troika". L'avvertimento del senatore Monti al Governo Conte : Il Governo Conte "nella sua interezza" deve mostrare "più umiltà e realismo" nei confronti del Paese, altrimenti rischia di fargli subire "l'umiliazione della Troika". Lo ha detto il senatore a vita Mario Monti nella discussione generale sulla fiducia in Senato. Monti ha rivolto "al nuovo Governo sinceri auguri nell'interesse dell'Italia" dato che "chiunque abbia avuto l'onore e l'onere di guidare il Governo non può che ...

Conte al Senato per la fiducia : 'Stop business migranti. Daspo ai corrotti. Aprire alla Russia. Taglio a pensioni sopra i 5.000 euro' : Nel nuovo spazio globale, l'economia o, meglio ancora, la finanza ha conquistato una posizione di preminenza: è divenuta, come ha osservato Hillman, la vera religione universale del nostro tempo', ha ...