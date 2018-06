Conte al Senato ' Basta falsa solidarietà sui migranti'

Governo Conte : è il giorno della fiducia al Senato. Dibattito alle 14.30 - voto finale in serata : Il discorso di Giuseppe Conte al Senato:12.25 - Si apre con la dichiarazione programmatica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte la giornata del voto di fiducia al Senato sul "programma del cambiamento" dell'esecutivo giallo-verde. Conte prima di entrare a Palazzo Madama, alle 12, ai giornalisti ha detto: "Oggi è un passaggio importante per me e il Paese. Sono emozionato". Dopo la discussione alle 14.30 ci sarà il voto finale, che ...

Governo : Conte a senatori - vostro voto sarà parte storia Paese : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – “Il popolo si è espresso e ha chiesto il cambiamento. Adesso la parola sta a Voi. Il vostro voto di oggi sarà parte della storia del Paese”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, conclude il suo discorso programmatico nell’Aula del Senato. L'articolo Governo: Conte a senatori, vostro voto sarà parte storia Paese sembra essere il primo su Meteo Web.

Conte al Senato ricorda il migrante ucciso in Calabria : La politica deve farsi carico del dramma di queste persone e garantire percorsi di legalità, che costituiscono la stella polare di questo programma di governo', ha detto Conte. Parole a cui l'aula ...

Conte in Senato : Flat tax come obbiettivo e salario minimo. Stop al business dei migranti : Nella prima vera uscita da premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano», Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, il premier ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri ...

Cosa ha detto Conte al Senato : Il presidente del Consiglio ha chiesto la fiducia con un discorso di oltre un'ora, in cui ha riassunto il programma di governo The post Cosa ha detto Conte al Senato appeared first on Il Post.

Conte al Senato per la fiducia - le frasi chiave del discorso : Dall'Europa al reddito di cittadinanza, passando per pensioni d'oro e i migranti. Un discorso ad ampio raggio quello del premier Giuseppe Conte che oggi si è presentato in Senato per chiedere la ...

Conte al Senato : "Eliminazione divario crescita tra Italia e UE" : Salario minimo, ma anche reddito di cittadinanza, reinserimento nel mondo del lavoro per i cittadini che si ritrovano disoccupati, pensioni dignitose, e stop alle pensioni d'oro

I punti principali del discorso di Conte al Senato : "Orgogliosi di aver apportato un cambiamento" nella politica. Ed ancora: "Inauguriamo una stagione nuova non nascondendo le difficoltà nel segno della trasparenza e del rispetto degli elettori". Così il premier Giuseppe Conte inizia il suo intervento nel dibattito per la fiducia al governo. "Ci apriamo al vento nuovo che soffia da tempo nel Paese", ha affermato, sottolineando il ...

"Populisti? Ascoltiamo la gente". Conte in Senato per la fiducia : "Sarò il garante del contratto" : "Cambiamento". È questa la patola che riecheggia, in continuazione, tra i banchi del Senato. Giuseppe Conte si presenta al Senato rivolgendo, prima di tutto, un saluto a Sergio Mattarella, "che rappresenta l'unità nazionale", e chiedendo poi la fiducia sia alla squadra, che lui presiede, sia a "un progetto per il cambiamento dell'Italia che è stato formalizzato in un contratto, composto dai programmi" votati dagli italiani. Di questo ...

Il discorso di Conte al Senato : “Basta business dell’immigrazione - tagliamo privilegi politica” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha aperto i lavori della giornata in cui si voterà la fiducia al governo al Senato con il suo discorso programmatico. Il presidente del Consiglio ha affermato di voler tagliare pensioni d'oro e privilegi della politica, oltre a voler dire basta al business dell'immigrazione. Ecco cosa ha detto Giuseppe Conte durante il suo discorso.Continua a leggere

Conte al Senato per la fiducia : «Stop a business migranti - daspo ai corrotti. Taglieremo pensioni d'oro. Apertura alla Russia» : Il premier Giuseppe Conte interviene al Senato per il discorso programmatico con cui chiede la fiducia al Parlamento. Domani si replica alla Camera. «Rivolgo un saluto al...