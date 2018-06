Con Rep it e BigRock i disegni dei vostri figli prendono vita | li trasformiamo in 3D

nata la seConda Repubblica - sociale - italiana. : ... a me spaventa molto di più Salvini all'interno, con le sue promesse di deportazioni di migranti, respingimenti violenti e la sua ossessione securitaria , che proseguirebbe del resto la politica già ...

Volley femminile - Nations League 2018 : l’Italia per il ruggito Contro la Rep. Dominicana! Sfida caraibica - un successo per sognare la Final Six : L’Italia ora non vuole più fermarsi e vuole continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le imprese confezionate contro Cina, Serbia e Olanda hanno rilanciato le ambizioni delle azzurre che hanno preso maggiore confidenza con se stesse, credono sempre più nelle proprie capacità e ora sono in grado di giocare alla pari con chiunque. La situazione di classifica purtroppo non ci ...

NUMERI FORTI - REPLICA DEBOLE - Conte incassa 350 sì ma non entusiasma l'Aula : A metà mattina, nella buvette di Montecitorio, la fotografia del nuovo corso della politica italiana. I neo ministri Luigi Di Maio e Alfonso Bonafede consumano un po' di frutta. A una forchetta di distanza Maurizio Lupi e Beatrice Lorenzin, due ex "colleghi", un passato in Consiglio dei ministri. I pentastellati vengono salutati, ricevono le congratulazioni. Rimangono freddi, giusto il tempo di un ringraziamento di rito. Lorenzin e Lupi ...

TAV - SConTRO CHIAMPARINO-TONINELLI/ Video - ministro “probabile nessun treno” : replica - “è invece tutto pronto” : Tav, Toninelli contro Chiamparino: il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture del Governo M5s-Lega ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Biathlon - il gruppo élite si prepara ad un intenso allenamento ad Anterselva Con il nuovo staff tecnico : Il quartetto del gruppo “élite” ad Anterselva per una settimana di allenamento con il nuovo staff tecnico Dopo gli esordi delle squadre “A” e “B”, è giunto il momento del primo raduno stagionale anche per il gruppo “Elite” composto da Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato il quartetto da giovedì 7 a venerdì 15 giugno ad ...

Ambra Angiolini è incinta? / "Avvistata Con Massimiliano Allegri in ospedale al reparto di ostetricia" : Ambra Angiolini è incinta di Max Allegri? Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, i due hanno fatto visita al reparto di Ginecologia e Ostetricia(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Tennis - coraggio e personalità : Cecchinato prepara un nuovo sogno Contro Thiem : Roland Garros, dallo 'sconfitto' Djokovic a Buffon: il mondo dello sport , e non solo, celebra Cecchinato in riproduzione.... Condividi Naturalmente Thiem è favorito, ma Cecchinato stavolta potrà ...

Leggi speciali Contro i nomadi? La senatrice Segre prepara la legge Contro l'odio : "Mai più Leggi speciali mai più Leggi discriminatorie, mai più intolleranza", dice il Segretario reggente del Pd Maurizio Martina richiamando in aula alla Camera l'

Matteo Salvini Contro New York Times : "Fango di poteri forti"/ "Italia - governo schifoso" - replica il ministro : Matteo Salvini contro New York Times: "Fango dei poteri forti". "governo M5s-Lega schifoso", la replica del ministro dell'Interno sull'attacco del quotidiano Usa(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Bastardi di Pizzo FalCone - in attesa della seConda stagione tornano le repliche Video : Dopo il clamoroso successo della prima serie de “I Bastardi di Pizzo Falcone”, tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni, nei prossimi giorni, a partire dal 10 giugno 2018, saranno trasmesse le repliche della prima stagione per accontentare le richieste degli affezionati telespettatori che sono impazienti di conoscere il proseguo. La prima serie Maurizio De Giovanni, ha costruito il suo prodotto televisivo attorno alla figura dell’ ispettore ...

La Terza Repubblica inizia tra il ciuffo di Conte e il piedino di Renzi : Roma. Follow the hair. La Terza Repubblica comincia col ciuffo del premier Conte, ciuffo sfolgorante che garrisce nel giorno della fiducia al Senato. Alle dodici, il professore di Volturara Appula, voce rauca ed erre da chansonnier, un po’ protagonista del Novecento, un po’ Califano, si lancia in am

Fiducia Governo Lega-M5s : 171 Sì al premier Conte/ 117 Contrari e 25 astenuti : inizia la Terza Repubblica : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". 171 Sì, 117 contrari(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Salvini festeggia il governo Con lo stop alla riforma di Dublino e prepara la strategia in due tempi sui migranti : "Una vittoria per noi, sono molto soddisfatto". Nel giorno in cui il Parlamento battezza il governo Conte, Matteo Salvini festeggia lo stop alla riforma del regolamento di Dublino deciso al vertice dei ministri degli Interni Ue in Lussemburgo. stop che ha ridotto in pezzi l'Unione Europea, già malconcia. E adesso il ministro degli Interni e vicepremier prepara la sua strategia anti-sbarchi: in due step. Il primo guarda all'immediato e ...