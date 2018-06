Come riavviare i driver della scheda grafica su PC

chimerarevo

(Di martedì 5 giugno 2018) Può capitare di trovarci in alcune situazioni in cui il nostro computer si è freezato senza alcun motivo apparente. Ovviamente, la prima cosa che ci viene naturale è farci prendere dal panico e preparare il calendario. Tuttavia, non è la soluzione migliore da adottare. Microsoft ha reso disponibie in Windows una combinazione di tasti segreta che ci consente di. Questa può rivelarsiuna delle soluzioni migliori al nostro problema. In questo modo, eviteremo spiacevoli inconvenienti e inutili riavvii completi del nostro PC.La procedura testata è compatibile solamente con Windows 10 e Windows 8. Purtroppo, non è presente alcuna combinazione di tasti che ci consente di. Tutto quello che dovremo fare è premere contemporaneamente i tasti Windows + Ctrl + Shift + B. Fatto questo, lo schermo ...