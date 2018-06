Come resettare iPhone X

Come resettare Kindle Fire : L’Amazon Kindle Fire è un tablet da 7″ realizzato da Amazon, caratterizzato da un’ottimo rapporto qualità/prezzo. Esso è pensato principalmente per un utilizzo normale, fatto di visione di film, utilizzo di qualche app e navigazione internet. Al suo interno non troviamo il Google Play Store, bensì l’Amazon AppStore. Siete dei possessori di questo tablet e per qualche motivo dovete resettarlo? In questa semplice guida vi ...