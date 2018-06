Colpo alla rete di Messina Denaro Mafia | maxi blitz della polizia 17 indagati | 150

Colpo alla rete di Messina Denaro Mafia - maxi blitz della polizia17 indagati - 150 poliziotti impegnati : Operazione della Polizia di Stato contro i fiancheggiatori del boss latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro: 17 persone sono state indagate e sottoposte a perquisizioni in Sicilia su ordine Segui su affaritaliani.it

Colpo di scena al Grande Fratello : Alberto e Veronica - è successo nella notte (a pochissimo dalla finale) : Grande Fratello 15, il Colpo di scena che non ti aspetti a pochissimo dalla finale. O anche: la coppia che non ti aspetti. Sono rimasti in pochissimi nella Casa e lunedì 4 giugno sera (tarda notte è più veritiero) conosceremo il vincitore di questa edizione che tra sorprese, attacchi feroci e comportamenti poco ortodossi non si è fatta mancare nulla. Quattro finalisti – Simone Coccia, Alessia Prete, Matteo Gentili e Lucia Orlando – e due ...

Agente balla nel locale ma perde la pistola : parte un Colpo e ferisce un uomo : La scena per puro caso non si è trasformata in tragedia. Protagonista della vicenda un Agente dell'Fbi che ha perso l'arma dalla fondina e nel riprenderla velocemente ha fatto partire un colpo verso i presenti.Continua a leggere

Dever - agente dell’Fbi balla in un locale : perde la pistola e parte un Colpo : Dever, agente dell’Fbi balla in un locale: perde la pistola e parte un colpo Una donna ha ripreso tutta la scena: il proiettile ha ferito la gamba di un cliente Continua a leggere L'articolo Dever, agente dell’Fbi balla in un locale: perde la pistola e parte un colpo proviene da NewsGo.

Dever - agente dell'Fbi balla in un locale : perde la pistola e parte un Colpo : Cos'è successo Attorno alle 12:45 di sabato 3 giugno , la polizia di Denver è stata chiamata per intervenire in una sparatoria, al Mile High Spirits Distillery and Tasting Bar. Anche i soccorsi erano ...

Usa : agente Fbi balla - pistola cade e parte Colpo - un ferito : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Agente in borghese si scatena in un locale - ma mentre balla perde la pistola : parte Colpo accidentale : Si è esibito in un ballo con salto mortale all’indietro, ma quella capriola potrebbe costargli cara. Un Agente in borghese di Denver, negli Stati Uniti, stava ballando sabato sera in un locale della città quando la sua pistola si è sfilata dalla fondina ed è caduta a terra proprio a causa di quel salto: lui ha subito raccolto l’arma, ma nell’afferrarla è partito un colpo che ha ferito uno dei clienti. La scena, ripresa in un video al nightclub ...

Agente Fbi balla - la pistola cade e parte un Colpo - un ferito : Si è esibito in un ballo con salto mortale all'indietro, ma quella capriola potrebbe costargli cara. Un Agente in borghese di Denver stava ballando sabato sera in un locale della città quando la sua ...

Pallanuoto femminile - World League 2018 : gli Stati Uniti non sbagliano un Colpo! : Gli Stati Uniti non sbagliano un colpo, la nazionale dominante della Pallanuoto femminile continua a vincere, in ogni appuntamento. Anche la World League 2018 va in bacheca per gli USA: a Kunshan collezionano il trionfo numero 12 su 15 nella manifestazione. Ennesimo dominio per la nazionale di Adam Krikorian che nella Super Final si è sbarazzata dell’Olanda per 8-6. Terza piazza invece per la Russia. World League femminile – Super Final di ...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Germania : “ecco il Colpo per la difesa” : Calciomercato Juventus – La Juventus è scatenata sul mercato, l’intenzione è quella di costruire una squadra strepitosa per la prossima stagione. Come riportato in precedenza da CalcioWeb grande assalto dei bianconeri per Milinkovic-Savic con l’inserimento di tre contropartite ma non è ancora finita, nelle ultime ore bomba che arriva direttamente dalla Germania. La Juventus infatti sarebbe in pole per Jerome Boateng, difensore ...

Golf - Open d’Italia 2018 : Francesco Molinari da impazzire! È secondo a un Colpo da Lee Slattery a un giro dalla fine : Come pochi mesi fa, meglio di pochi mesi fa, sperando in un epilogo diverso. Francesco Molinari è secondo nell’Open d’Italia a un solo colpo di distanza dal leader, l’inglese Lee Slattery, quando manca un solo giro alla fine del torneo. Pochi mesi fa, nell’edizione 2017 (si giocava ad ottobre), Chicco si trovò a due colpi da Tyrrell Hatton (poi vincitore) a diciotto buche dalla fine ma concluse al sesto posto. Domani la ...

Cade dalla tettoia mentre ripara lo stendibiancheria : 45enne morto sul Colpo : Caduta mortale da un’altezza di quattro metri per un uomo di San Salvo salito stamani su una tettoia in vetroresina, che ha ceduto sotto il suo peso, per riparare una carrucola stendibiancheria. L’incidente è avvenuto in uno stabile di via Monte Grappa. La vittima, di 45 anni, è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari del 118. L'articolo Cade dalla tettoia mentre ripara lo stendibiancheria: 45enne morto sul ...

Open d'Italia 2018 : super Molinari - secondo a un Colpo dalla vetta. Kaymer al comando : ... replica terza giornata ore 20.30 Sky Sport 3 HD, Domenica 3 giugno quarta giornata dalle 12.30 alle 17.30 Studio Golf dalle 17.30 alle ...

Panchina Udinese - Colpo di scena nelle ultime ore : ecco il tecnico ad un passo dalla firma : Panchina Udinese – Sono ore caldissime in casa Udinese, in particolar modo il club bianconero sta per chiudere per il nuovo allenatore. La decisione è stata quella di non confermare il tecnico Tudor nonostante la salvezza raggiunta, sembrava ad un passo Prandelli ma dopo qualche ore è cambiata la strategia. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ in arrivo Miguel Cardoso, tecnico del Rio Ave. Il portoghese può ...