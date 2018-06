COLONY - Recensione 3x05 End of the Road

lostinaflashforward

(Di martedì 5 giugno 2018) Non è mai facile trovare delle parole abbastanza adeguate per descrivere un episodio con una portata emotiva enorme come il quinto capitolo della terza stagione di, partendo da momenti di snervante tensione fino all'inaspettata dipartita di uno dei protagonisti, che ha lasciato la narrazione in un circolo di dolore e risentimento. Già il titolo, "End of the", conteneva di per se' una soluzione definitiva, che abbiamo scoperto essere in negativo soprattutto per i Bowman. Diretto da Jeremy Webb (Tamam Shud) e scritto da Wes Tooke, produttore della serie, l'episodio chiude il capitolo del campo di Macgregor in modo amaro e distruttivo, tanto sconvolgente per i personaggi quanto per chi ha assiduamente seguito la serie.-Tradimento: L'episodio si apre con un flashback, dove vediamo Vincent fuggire da un gruppo di droni che controllava la zona. Poi arriva a un tunnel ed entra al ...