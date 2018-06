Codacons all' attacco | fogne inadeguate e tombini sporchi

Codacons : degrado all’Ospedale San Paolo di Milano - tra macerie e cumuli di rifiuti : “degrado inaccettabile. Questo è quello che viene in mente guardando le immagine che documentano lo stato dell’Ospedale San Paolo di Milano. macerie, muri caduti a pezzi, sporcizia a cento metri di distanza da dove vengono curati i malati“: riporta in una nota il Codacons. “10 anni di lavori e 7,5 milioni di euro pubblici stanziati da fine 2008 (a cui si sono aggiunti ulteriori 5,5 milioni di euro stanziati un anno fa) ...

Riforma pensioni governo Conte/ Il Codacons lancia l’allarme : “Costerà 337 euro per ogni famiglia” : Riforma pensioni governo Conte. L'avvertimento di Moody's su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali di oggi, 26 maggio(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 17:36:00 GMT)

Incidente Caluso - allarme del Codacons : "I passaggi a livello sono ancora troppi" : Due morti, più di venti feriti: sono tutte da stabilire le eventuali responsabilità del tragico Incidente al passaggio a livello di...

Carburanti - Codacons : gli italiani pagano la benzina l’11 - 7% in più rispetto alla media europea : Gli automobilisti italiani pagano la benzina l’11,7% in più rispetto alla media europea: lo rileva il Codacons, secondo cui il divario con gli altri Paesi è destinato a crescere nei prossimi giorni. “In base agli ultimi dati comunitari disponibili e resi noti lo scorso 14 maggio, per un litro di benzina si spende in Italia l’11,7% in più rispetto la media Ue: in Europa infatti un litro di benzina costa mediamente 1,437 euro al ...

Benzina - vola il prezzo alla pompa : ai massimi dal luglio del 2015. Codacons : "Intervengano i Nas" : L'aumento e' destinato a contagiare l'intera economia perche' se salgono i prezzi del carburante si riduce il potere di acquisto degli Italiani che hanno meno risorse da destinare ai consumi mentre ...

La benzina vola con l’aumento del petrolio - il Codacons denuncia : “I prezzi schizzano alle stelle” : “schizzano alle stelle i prezzi dei carburanti in Italia“: lo denuncia il Codacons, che chiede “ai Nas di indagare sui recenti rincari dei listini. Nelle ultime ore i listini di benzina e gasolio sono sensibilmente aumentati, al punto che per un litro di diesel si spende oggi il 3,3% in più rispetto al mese scorso – spiega il Codacons – Rincari anche per la benzina, che aumenta alla pompa del +2,8% al punto che per un pieno di ...

Bufera sul Grande Fratello 2018 : dopo l’addio degli sponsor arriva l’esposto del Codacons all’Agcom : Scoppia la Bufera sul Grande Fratello 2018 dopo tutto quello che è successo nei giorni scorsi. dopo il caso Baye Dame, immolato sulla Patria in prima serata per rispetto alle donne e contro la violenza, scoppia quello Luigi Favoloso. Il fidanzato, ormai ex, di Nina Moric, continua a fare il bello e il cattivo tempo nella casa mettendo in piedi le liti peggiori e facendo venire fuori il peggio dei concorrenti e questo sta creando un vero e ...

Grande Fratello 2018 : il Codacons fa un esposto all'Agcom : "Mediaset deve sospendere il reality - livelli di trash mai visti" : Intervento a gamba tesa anche da parte dell'associazione in difesa dei diritti degli utenti e dei consumatori: "Un circo degli orrori"

Pesticidi nelle acque italiane : glifosato in aumento/ Quali rischi? Codacons : “Dati allarmanti in Lombardia” : Pesticidi nelle acque italiane: glifosato in aumento. Quali sono rischi? Codacons sul piede di guerra: scriverà al Ministero dell'Ambiente. “Dati allarmanti in Lombardia”(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:49:00 GMT)

Rapporto ISPRA 2015/16 - in Italia 259 pesticidi trovati nelle acque : Codacons - “dati allarmanti” : “Allarmanti i dati dell’ultimo Rapporto ISPRA “pesticidi nelle acquee”, che presenta i dati relativi al biennio 2015/16 proveniente dalle Regioni Italiane. Su 35.352 campioni di acque superficiali e sotterranee analizzate in Italia nel biennio 2015-2016 – rileva il Codacons in una nota – sono stati trovati, nel 2016, pesticidi nel 67% dei 1.554 punti di monitoraggio delle acque superficiali e nel 33,5% dei ...

Telecamere nei macelli italiani : Codacons si unisce alla richiesta Legambiente - CIWF e Animal Law : alla richiesta congiunta di Legambiente, CIWF e Animal Law si unisce anche il Codacons, che chiede a gran voce al Governo italiano “la necessaria installazione di Telecamere di videosorveglianza nei macelli italiani“. Il Codacons spiega in una nota: “I dati di cui siamo in possesso parlano chiaro, secondo l’ultima indagine sul benessere Animale alla macellazione (del 2016) sono state rilevate 490 non conformità in 169 ...

Carburanti - Codacons : ponte del 25 aprile all’insegna dei rincari : ponte del 25 aprile all’insegna dei rincari dei Carburanti: lo denuncia il Codacons, che segnala aumenti dei listini di benzina e gasolio in tutta Italia in occasione degli spostamenti degli italiani per la festività. “In concomitanza con le partenze dei cittadini per il ponte o per gite fuori porta si sono registrati nuovi ritocchi all’insù dei listini praticati dai distributori di Carburanti“, afferma il presidente ...

'Divieto assoluto di fumare in spiaggia' - il Codacons torna all'attacco : Divieti simili nel mondo esistono già, come su tutte le spiagge della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Stessa proibizione in Francia, ma solo sulle spiagge di Cannes di Nizza in Costa Azzurra e a ...

Codacons : chiediamo sanzione per tuffo Pallotta in fontana : Codacons: non abbiamo fatto richiesta per fede calcistica Roma – Di seguito la nota emessa dal Codacons. “Non è la prima volta che bagni inopportuni da parte di vip nelle fontane della capitale diventano oggetto di sanzioni da parte dell’amministrazione. Già nel 2001 la nostra associazione fece elevare una multa nei confronti della cantante della Spice Girls, Geri Halliwell. Nel corso di una esibizione televisiva in Piazza di ...