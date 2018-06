Clima | con un maggiore riciclo le emissioni in UE si potrebbero ridurre del 56% nel 2050

muse trento * 'SCIENZA A ORE SEI' : L'incontro di mercoledì 6 giugno sarà dedicato al tema del cambiamento Climatico - : "Scienza a ore sei" è il ciclo di aperitivi scientifici che a partire da marzo vede protagonisti i cittadini in dialogo con ricercatori e comunicatori di Università di trento, muse-museo delle ...

La cattura del carbonio nel mantello delle Alpi : scoperta per la prima volta correlazione con i cambiamenti Climatici : Il budget di carbonio a lungo termine ha importanti implicazioni per il clima e la biosfera della Terra, ma l’equilibrio tra la cattura di carbonio durante la subduzione (scorrimento di una placca litosferica al di sotto di un’altra e il conseguente trascinamento in profondità nel mantello) e l’emissione di gas dalle attività vulcaniche è poco conosciuto. Il budget di carbonio a lungo termine del pianeta Terra è ampiamente modulato ...

Cambiamenti Climatici : con l’obiettivo di 1 - 5°C un risparmio di 30mila miliardi di dollari : Uno studio della Stanford University, pubblicato su Nature, ha rilevato che se si riuscisse a realizzare l’obiettivo più ambizioso dell’Accordo di Parigi sul Clima, cioè mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C dai livelli pre-industriali farebbe risparmiare al pianeta, entro la fine di questo secolo, 30mila miliardi di dollari, con conseguenti benefici al 90% della popolazione globale. Il costo di questo sforzo sarebbe di ...

Giorgio Elter - il contadino che ha denunciato l’UE : “Fa poco per limitare i cambiamenti Climatici” : Un agricoltore di Cogne, in Val D'Aosta, è uno dei dieci che ha denunciato l'Unione Europea, responsabile - a suo dire - di aver fatto troppo poco per arginare il cambiamento climatico e l'innalzamento delle temperature: "Non possiamo vivere e lavorare in un territorio in cui la protezione ambientale è apprezzata per la presenza del Parco Nazionale del Gran Paradiso, pur rimanendo silenziosi agli impatti dei cambiamenti climatici, che mettono in ...

Clima : anche una famiglia valdostana tra i ricorrenti contro l'Ue per danni : Alcune famiglie, che ritengono che le proprie vite siano messe a rischio dagli impatti dei cambiamenti Climatici, dentro e fuori dall'Europa, si sono rivolte alla Corte di Giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio europei, per denunciare l'inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni Climalteranti al 2030. Tra le famiglie ricorrenti anche quella italiana di Giorgio Elter, che ha raccontato la sua esperienza e la sua storia ...

Alimenti : crescono consumo e produzione di tè - ma c’è la minaccia Clima : Il consumo e la produzione globale di tè sono previsti in continua crescita nel corso del prossimo decennio, trainati dalla domanda nei Paesi emergenti ed in via di sviluppo. Nonostante la minaccia dei cambiamenti climatici. E’ quanto emerge dal rapporto, finalizzato dal Gruppo Intergovernativo della Fao sul Tè (Igg) al meeting biennale ad Hangzhou in Cina. Stando al rapporto, il consumo è cresciuto molto rapidamente in Cina, in India e in ...

Climatizzatori sempre più ecosostenibili nel 2018 - ma è allarme per i consumi elettrici globali : Il rapporto The Future of Cooling indica che nel 2050 ci saranno almeno 5,6 miliardi di unità AC (air-conditioning) a livello globale, contro 1,6 miliardi installati oggi. Nei prossimi anni infatti, saranno i paesi emergenti ad utilizzare sempre più condizionatori e Climatizzatori, dove però paesi come il Giappone nel 90% delle abitazioni si dispone di un impianto di climatizzazione. L’allarme non riguarda solo i consumi, ma anche il ...

Cambiamenti Climatici - ricorso delle famiglie contro l’Ue : target inadeguati : famiglie che vedono le proprie vite messe a rischio dagli impatti dei Cambiamenti climatici, dentro e fuori dall’Europa, hanno adito oggi alla Corte di Giustizia europea contro il Parlamento e il Consiglio europei, per denunciare l’inadeguatezza del target di riduzione delle emissioni climalteranti al 2030. Tra le famiglie ricorrenti anche quella italiana di Giorgio Elter, sostenuta da Legambiente. Le famiglie ricorrenti ritengono ...

Sostenibilità : a Firenze la seconda tappa di “2018 : Clima di cambiamento” : Sarà lunedì 28 maggio a Firenze la seconda tappa del tour di avvicinamento a Isola della Sostenibilità 2018, il grande evento nato per avvicinare ragazzi e bambini ai problemi dei cambiamenti Climatici e la tutela dell’ambiente. Durante la giornata si analizzeranno con i ricercatori dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ibimet) i problemi legati agli ambienti urbani e al settore agricolo, ...