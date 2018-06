Cirinnà con la maglietta delle Famiglie Arcobaleno | ' Il mio benvenuto a Fontana'

Pd - Cirinnà : “M5s è come una bestia con tante teste - la smetta di mentire. Di Battista? Stia buono - non sarà mai sindaco di Roma” : Durissimo attacco pronunciato ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dalla senatrice del Pd, Monica Cirinnà , all’indirizzo del M5S. “Il movimento è una di quelle bestie della mitologia con tante teste ” – dichiara la parlamentare – “Ogni testa dice quello che vuole, pensa quello che vuole e magari morde anche la testa accanto. All’amica Casellati va il mio augurio di buon lavoro. La conosco e la rispetto, ma tornerà con le pive nel ...

Aborto : Cirinnà - frangia fascista non cancellerà conquiste donne : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – “Il blitz squadrista di Forza Nuova alla Casa delle donne è un fatto grave perchè indica che è in atto un pesante attacco ai diritti che vorrebbe far tornare in nostro Paese nell’oscurantismo e a una visione medievale della società”. Lo afferma la sentarice del Pd Monica Cirinnà.“Le conquiste ottenute attraverso le lotte degli ultimi 40 anni -aggiunge- non potranno essere cancellate da una ...