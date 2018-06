Cina | import-export dei servizi cresciuti a un ritmo elevato da gennaio ad aprile

Milan - corsa contro il tempo per Li Yonghong : si avviCina una scadenza importante : Situazione delicata in casa Milan, tiene banco anche il futuro del club. Secondo quanto riporta l’Ansa è corsa contro il tempo per Li Yonghong, che ha fino a lunedì 4 per versare 10 milioni nelle casse del Milan ed evitare l’intervento di Elliott, il fondo di cui è debitore per i 303 milioni del prestito ponte. Negli ultimi giorni sono arrivate sollecitazioni a versare la tranche che fa parte del secondo aumento di capitale da 60 ...

La Cina abbassa i dazi sulle importazioni di auto. E gli Stati Uniti ringraziano : C’eravamo tanto amati. In realtà, nonostante gli alti e bassi ricorrenti nelle relazioni di lungo periodo, i “bisticci” tra Cina e Stati Uniti tendono con gran frequenza a ricomporsi in accordi adeguati ad entrambe le parti. L’ultimo atto distensivo è costituito dall’annunciato ribasso dei dazi di importazione in Cina relativi agli autoveicoli: con effetto dal prossimo 1° luglio l’aliquota sarà tagliata dall’attuale 25% fino al 15%, mentre le ...

Importazioni in Cina - Calano le imposte sulle auto straniere : La Cina ridurrà drasticamente i dazi sull'importazione delle automobili. A comunicarlo è stato Liu Kun, ministro delle finanze del Paese del dragone, in vista di una maggiore apertura verso gli investitori stranieri a seguito dei negoziati di Washington della scorsa settimana che hanno portato, tra le altre cose, all'allentamento delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti.Tassazione ridotta. A partire dal primo di luglio per la maggior ...

Cina - nuovi segnali di distensione : giù i dazi sulle importazioni di auto e ricambi : PECHINO - La Cina dirà che era tutto previsto, parte del suo processo di apertura del mercato. Gli Stati Uniti diranno che è merito loro, delle minacce tariffarie di Donald Trump. Ma nel gioco delle ...

La Cina ridurrà dal 25% al 15% i dazi all’import sulle auto. Via le sanzioni a Zte : La Cina ridurrà al 15% i dazi all'importazione sulle autovetture, dando così impulso ai produttori di auto di lusso come Bmw e l'unità Lexus di Toyota Motor Corp. Il Consiglio di...

Guerra dei dazi - Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa : Guerra dei dazi, Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa Guerra dei dazi, Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa Continua a leggere L'articolo Guerra dei dazi, Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa proviene da NewsGo.

Guerra dei dazi - Cina ferma istruttoria su import cereale da Usa : La Cina ha deciso di fermare le indagini antidumping e sui sussidi all'import di sorgo Usa, un cereale alla base di popolari liquori come il "moutai", per motivi di "pubblico interesse". Lo comunica ...

La Cina pronta a dimezzare i dazi sull'import di auto dall'attuale 25% : Che l'idea di ridurre sensibilmente i dazi all'import sulle auto di fabbricazione estera ci fosse, non c'è dubbio: l'annuncio è stato dato dal presidente Xi Jinping in persona al Boao Forum for Asia ...

"Meno dazi sulle importazioni di auto". La Cina cerca una tregua con gli Usa : Ma per le tariffe su alluminio e acciaio Pechino denuncia Washington al Wto Il presidente Xi promette di continuare l'apertura dell'economia cinese, riducendo i dazi sulle auto importate, potenziando la protezione della proprietà intellettuale, e facilitando gli investimenti stranieri nel settore finanziario. Così offre un ...

Dazi - la Cina promette il taglio delle tariffe all'import di auto : La Cina allenterà i limiti agli investitori stranieri nel settore dell'auto e taglierà i Dazi all'import di veicoli: sono alcune delle misure annunciate dal presidente Xi Jinping parlando al Forum di ...