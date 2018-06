Ciclismo – Giro d’Italia Under 23 | ci siamo!

Ciclismo – Gran Fondo Marco Pantani : svelata la maglia Santini per i 20 anni dalla doppietta Giro-Tour : Jersey Santini SMS per la Gran Fondo Marco Pantani di Cesenatico, 1 e 2 Settembre 2018 Il primo week-end di Settembre si terrà a Cesenatico la XI edizione della Gran Fondo (che fino all’edizione 2017 si chiamava Pantanissima), e da quest’anno Gran Fondo Marco Pantani, con un logo tutto nuovo ad accompagnare la manifestazione da qui in avanti. Nel logo ci sono il rosa e il giallo di Giro e Tour e l’orecchino che caratterizzava il ...

Ciclismo - ragazzo ferito in una gara : Elia Viviani dona la sua maglia ciclamino del Giro : Il campione olimpico di Ciclismo Elia Viviani ha voluto donare la propria maglia ciclamino, autografata, conquistata all'ultimo Giro d'Italia ad un giovane ciclista veronese, Andrea Fagnani , del team ...

Ciclismo : ancora da spiegare la crisi di Fabio Aru al Giro d’Italia. Accertamenti in corso : Fabio Aru al Tour de France? ancora tutto da capire per quanto riguarda la situazione del sardo della UAE Emirates che è uscito con le ossa rotte dal Giro d’Italia 2018, iniziato da favorito per la Maglia Rosa e concluso con un ritiro nella diciannovesima tappa. È intervenuto ieri a Radiocorsa, nota trasmissione ciclistica sui canali di RaiSport il suo agente, Alberto Ziliani. “Il programma lo sceglierà Fabio assieme al team. Hanno un ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : “Buon ritiro in altura - al Giro del Delfinato ci proverò in qualche tappa” : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, domenica, al Giro del Delfinato. Sarà la prima tappa di avvicinamento al Tour de France, obiettivo principale, insieme al Mondiale, della stagione del ciclista siciliano. Per prepararsi al meglio all’appuntamento con la Grande Boucle, Nibali si è allenato sul Teide, il vulcano di Tenerife, nelle Canarie, e in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha confessato le sue ...

Ciclismo - l attacco di Fanini 'Contador che premia Froome tra le pagine più nere della storia del Giro' : Invece la politica ha smussato gli angoli e si è andati avanti vivacchiando e sperando in bene. Non ho mai visto però un presidente dell'Uci così diretto e schietto come Lappartient. Ora si vada fino ...

Ciclismo - Froome non ha dubbi : “Giro d’Italia? E’ più facile vincere il Tour de France” : Invitato presso la redazione di Sky Sport, Chris Froome ha parlato del Giro d’Italia appena vinto, sottolineando come sia più semplice trionfare al Tour Sono i giorni del trionfo per Chris Froome, che si gode la vittoria al Giro d’Italia e nel frattempo si prepara per il Tour de France, che scatterà il prossimo 7 luglio. Il corridore britannico si è presentato oggi presso la redazione di Sky Sport Italia, tornando a parlare della ...

Ciclismo - Chris Froome : “Vincere il Giro d’Italia è stato molto difficile. Forse per me è più semplice il Tour de France” : Autore di una tripletta storica (Tour de France, Vuelta a España e Giro d’Italia), che lo ha portato ancor di più nell’Olimpo del pedale, insieme a due mostri sacri come Bernard Hinault ed Eddy Merckx, Chris Froome inizia a comprendere la portata della sua impresa, intervistato da Sky Sport 24. “Sto realizzando quanto sono riuscito a fare: aver vinto la Corsa Rosa ed ottenuto il successo dei tre Giri più importanti è ...

Ciclismo - Hinault ‘distrugge’ Froome : “è uno scandalo - non avrebbe mai dovuto iniziare il Giro” : Bernard Hinault ha attaccato pesantemente Chris Froome, sottolineando come non avrebbe mai dovuto iniziare il Giro d’Italia “Froome non fa parte di questa lista“. Bernard Hinault ‘esclude’ il corridore britannico del team Sky dalla ristretta cerchia di ciclisti riusciti a vincere i tre grandi giri in maniera consecutiva. L’impresa è riuscita allo stesso Hinault, a Eddy Merckx e ora a Froome, vincitore del Giro ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Vincere il Giro d’Italia per la squalifica di Froome? Non mi piace. Forse andrò al Tour…” : Tom Dumoulin non è riuscito a conquistare il secondo Giro d’Italia consecutivo. L’olandese si è dovuto accontentare del secondo posto alle spalle di Chris Froome, la maglia rosa gli è sfuggita per appena 46” ma deve ricordare che lo scorso anno si impose solo per 31 secondi nei confronti di Nairo Quintana. La Farfalla di Maastricht non attende però la sentenza sul caso salbutamolo che potrebbe portare a una squalifica di Chris ...

Ciclismo - Chris Froome : “Giro-Tour - l’accoppiata è possibile! La Corsa Rosa è durissima - la tripletta è speciale” : Chris Froome ha vinto il Giro d’Italia 2018, ha rispettato il pronostico di tre settimane fa prima del via da Gerusalemme ma a fare notizia sono stati i modi con cui ha vestito la maglia Rosa sul podio di Roma: rimontando tre minuti di distacco a Simon Yates e Tom Dumoulin grazie a un attacco solitario a 80 chilometri dal traguardo nel tappone del Colle delle Finestre. Il britannico ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello ...

Ciclismo - quando torna in gara Vincenzo Nibali? Lo Squalo al Giro del Delfinato : obiettivo Tour de France : Vincenzo Nibali sta per concludere il suo periodo di allenamento in altura ed è pronto per tornare in gara. Lo Squalo, assente dalla strada da ormai un mese cioè dalla deludente prova esibita alla Liegi, monterà in sella per partecipare al Giro del Delfinato, in programma dal 3 al 10 giugno. Settimana prossima scatterà una delle grandi classiche del calendario internazionale, la piccola corsa a tappe in territorio transalpino rappresenta il modo ...

Giro d'Italia 2018 - il ritorno della 'crisi' : è tornato il Ciclismo di una volta : tornato il ciclismo di…una volta. Quello delle imprese eroiche, vedi Froome a Bardonecchia, con più di 80 chilometri di fuga su e giù per le montagne, e quello delle grandi crisi, scomparse da tempo. ...

