Ciclismo | Delfinato | tappa ad Ackermann

Ciclismo : Delfinato - 1/a tappa a Impey : ANSA, - ROMA, 4 GIU - Il sudafricano Daryl Impey ha vinto allo sprint la prima tappa del Giro del Delfinato , ieri c'era stato il prologo a cronometro, , da Valence a Saint Just Saint Rambert, di 179 ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in gara : “Buon ritiro in altura - al Giro del Delfinato ci proverò in qualche tappa” : Vincenzo Nibali è pronto per tornare in gara, domenica, al Giro del Delfinato. Sarà la prima tappa di avvicinamento al Tour de France, obiettivo principale, insieme al Mondiale, della stagione del ciclista siciliano. Per prepararsi al meglio all’appuntamento con la Grande Boucle, Nibali si è allenato sul Teide, il vulcano di Tenerife, nelle Canarie, e in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha confessato le sue ...

Ciclismo : Nibali correrà il Delfinato : ANSA, - ROMA, 31 MAG - Anche Vincenzo Nibali sarà al via della 70/a edizione del Giro del Delfinato di Ciclismo, che scatta domenica, con un prologo di 6,6 chilometri per le strade di Valence, in ...