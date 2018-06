Ci lascia all' età di 81 anni l' ex segretario Cisl Pierre Carniti

Starbucks - Howard Schultz lascia la presidenza - tentato dalla politica : Howard Schultz, fondatore e numero uno di Starbucks, lascia la guida del colosso americano. L'uomo che negli ultimi 40 anni ha reso la catena di caffetterie famosa in tutto il mondo, dopo essersi ...

Svolta storica in Arabia Saudita : rilasciate le prime dieci patenti di guida alle donne : Le prime dieci licenze di guida sono state rilasciate ieri in Arabia Saudita: dal 24 giugno anche le donne potranno guidare l'automobile (ma anche entrare allo stadio e diventare imprenditrici senza il permesso del marito).Continua a leggere

lasciano il figlio di 6 anni a casa e escono all'alba per tentare il colpo in farmacia : Una coppia di Solaro ha lasciato in casa il figlio di sei anni ancora addormentato per andare a tentare il colpo in farmacia. Cittadini insospettiti hanno chiamato i carabinieri e fatto saltare i ...

Seggiolini allarmati - l'idea BebèCare per salvare i bimbi lasciati in auto : Manca ancora una legge - ma arriverà - che renda obbligatori i sensori 'anti-abbandono' sui Seggiolini per i bambini. L'attualità li sta rendendo drammaticamente importanti, così le aziende si stanno ...

Arabia Saudita - rilasciate le prime patenti alle donne - : La revoca del divieto di guida entrerà in vigore ufficialmente il 24 giugno: fa parte delle riforme sociali avviate negli ultimi anni. Nonostante le parziali aperture, restano però in carcere diverse ...

Arabia Saudita - rilasciata la patente di guida alle prime dieci donne : Era l’unico Paese al mondo dove le donne non potevano guidare. Poi, dopo la decisione del principe ereditario Mohammed Bin Salman annunciata nel settembre 2017, l’Arabia Saudita aveva iniziato a prepararsi a questo cambiamento epocale. E ora sta diventando realtà: la revoca del divieto entrerà ufficialmente in vigore il 24 giugno, ma le prime dieci donne nella storia del Paese arabo hanno ricevuto la patente di guida. Una conquista, ...

Un ex commissario Ue attacca l'Italia all'Expo di Rotterdam. E i nostri delegati lasciano la sala : Il governo "giallo-blu" di M5s e Lega, come ogni altro governo, andrà giudicato dai fatti ma il suo solo avvento sembra aver fatto perdere aplomb e lucidità a parte del mondo politico europeo. Dopo la bagarre scatenata dall'insultante editoriale apparso sullo Spiegel?, che ci ha bollato come "oziosi accattoni", la polemica ha continuato a lievitare dopo le parole, forse parzialmente fraintese, del ...

E la Clerici lascia il posto alla Isoardi : Le coincidenze della vita. Ieri, mentre il suo fidanzato neo vice premier Matteo Salvini giurava davanti al Presidente della Repubblica, si apriva in Rai una nuova era per Elisa Isoardi. Antonella ...

Beautiful - Brooke lascia Bill e si consola con Ridge : anticipazioni trame dal 4 all’8 giugno : I rapporti familiari complicati da matrimoni (e tradimenti incrociati) sono all’ordine del giorno nella storica soap opera americana, in onda fin dall’ormai lontano 1987.Ecco le anticipazioni di Beautiful, in onda da lunedì 4 a venerdì 8 giugno alle 13.40 su Canale 5. Beautiful | nelle puntate precedenti: lotta furibonda tra Quinn che Sheila Beautiful, puntata di lunedì 4 giugno 2018 Brooke per il momento ha lasciato Bill e cerca consolazione ...

Vijay Mallya lascia la direzione della Force India : Vijay Mallya si è dimesso dal ruolo di direttore del suo team di F1. Come risulta da documenti alla camera di commercio britannica, la direzione Indiana del team è cessata lo scorso giovedì. Secondo la stampa inglese, Mallya avrebbe lasciato il consiglio d’amministrazione per concentrarsi sui suoi problemi legali, pur restando unodei principali azionisti e […] L'articolo Vijay Mallya lascia la direzione della Force India sembra ...