Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo | Nikkei +0 | 28%

Borsa : Tokyo - Chiusura in rialzo - +0 - 83% - : ANSA, - Tokyo , 31 MAG - La Borsa di Tokyo termina gli scambi in positivo, mentre vanno ad attenuarsi le preoccupazioni legate all'instabilità politica in Italia, avvalorate dal rialzo sostenuto di Wall Street, trainata dal settore bancario. L'indice Nikkei mette a segno un guadagno dello 0,83% a quota 22.201,82, aggiungendo 183 punti. Sul ...

Wall Street : ieri Chiusura in rialzo con energetici e banche - Dj +1 - 26% : Gli indici sono rimbalzati all'indomani di un sell-off provocato dai timori per la crisi politica italiana, che comunque resta monitorata. Il rally del petrolio ha dato una spinta al settore ...

Borsa : Tokyo - Chiusura in rialzo - +1 - 40% :