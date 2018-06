Chiesti due anni e nove mesi in appello per Fabrizio Corona Lui non ci sta | ‘Il PG non

tvzap.kataweb

(Di martedì 5 giugno 2018) Perè stata chiesta dal sostituto PG Maria Pia Gualtieri una condanna di duedi carcere per tutti i reati che gli sono stati attribuiti. Questo quanto accaduto il 5 giugno a Milano, presso la Corte d’che ha preso in esame il caso dell’ex re dei paparazzi, che più volte ha dichiarato di essere vittima di malagiustizia e che al momento sta rilasciando diverse interviste in cui racconta la sua storia, le vicende che coinvolgono la sua ex moglie Nina Moric e gli alti e bassi con Silvia Provvedi. In primo gradoera stato condannato a un anno per illecito fiscale e assolto per tutti gli altri capi d’accusa, tra cui l’intestazione fittizia di beni. Inoltre ora il processo è stato rinviato – anche a causa delle intemperanze in aula dello stesso– e si tornerà in aula solo per il prossimo 21 ...