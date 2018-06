Chicago Fire 6 anticipazioni dell’8 giugno | Brett è incinta?

Chicago Fire 7 - il cast perderà Gabriela? Boden confermato : Chicago Fire 7 news – Il cast e i fan sono pronti a perdere Gabriela Dawson? Sembra che non ci siano grandi probabilità di rivedere l’attrice Monica Raymund di nuovo nella serie Tv, soprattutto per via del cliffhanger dell’ultima stagione. Chicago Fire 7 potrà contare intanto su Eamonn Walker, conosciuto come Boden: per il Comandante della Caserma 51 la conferma è già arrivata. Chicago Fire 7 e news sul cast: chi ...

Chicago PD rinnovata insieme a Chicago Med e Chicago Fire dopo lo sconvolgente finale di stagione : chi è morto? : Grandi annunci poche ore fa da parte di NBC che regala una nuova stagione ai suoi crime ma, soprattutto, all'universo di Dick Wolf. Chicago PD rinnovata insieme a Chicago Med e Chicago Fire proprio nella notte in cui, negli Usa, è andato in onda il rocambolesco finale della quinta stagione e con Voight pronto a pagare per i suoi peccati. Hank Voight è ancora salvo dopo quello che è successo ma sicuramente il finale della quinta stagione ha ...

Chicago Fire 6×22 e 6×23 : Il finale di stagione fra shock e cambiamenti : Chicago Fire 6×22 e 6×23 trama e promo – Il finale di stagione sta per arrivare: giovedì, 10 maggio 2018, andrà in onda un doppio episodio che concluderà la sesta stagione della serie Tv. L’appuntamento americano è come sempre sulla NBC, che trasmetterà “One for the Ages” e “The Grand Gesture“. La trama di Chicago Fire 6×22 e 6×23 ci svela guai in arrivo per Brett e Dawson, a causa di una ...

Chicago Fire 6 anticipazioni del 20 aprile : Ospiti inattesi : Chicago Fire 6 anticipazioni del 20 aprile – L’episodio 11 della serie Tv andrà in onda venerdì nella prima serata di Premium Action. “La legge della giungla” mette al centro della trama la scalata sociale di Stella, che nella puntata del 13 aprile abbiamo visto alle prese con un incontro romantico. Le anticipazioni di Chicago Fire 6 sottolineano inoltre che Severide e Casey dovranno fare i conti con un salvataggio che ...

Chicago Fire 6 anticipazioni del 13 aprile : Nuovi dispositivi e amori : Chicago Fire 6 anticipazioni del 13 aprile – L’episodio 10 della serie Tv andrà in onda su Premium Action nella prima serata di venerdì. “Nuove opportunità” ci svela quale sarà l’esito dell’ultimo scontro fra Brett e Stella sul fronte romantico. Le anticipazioni di Chicago Fire 6 rivelano infatti che una delle due farà un passo in avanti per conquistare il Tenente Zach. Chicago Fire 6 anticipazioni e riassunto ...

Chicago Fire 6×19 : Una questione di soldi (VIDEO) : Chicago Fire 6×19 trama e promo – Il nuovo episodio della serie action andrà in onda sulla NBC giovedì, 19 aprile 2018. In “Where i want to be” conosceremo la decisione di Stella, difficile da prendere ed al centro dei suoi dubbi nella puntata 6×21. La trama di Chicago Fire 6×19 ci svela inoltre che Casey dovrà fare i conti con i propri sospetti su Cordova, interpretato dall’attore Damon Dayoub. Ecco di ...

Chicago Fire 6×21 : Una decisione difficile per Stella : Chicago Fire 6×21 trama e promo – Il nuovo episodio andrà in onda il prossimo giovedì, 3 maggio 2018, sull’emittente americana NBC. “The Unrivaled Standard” vedrà l’intervento di una guest star conosciuta dai fan, Andy John Kalkounos. Lo vedremo infatti in Chicago Fire 6×21 nei panni del Tenente Colonnello Colannino e strettamente collegato con Herrmann. Ancora una volta torneremo ad occuparsi anche di ...

Chicago Fire 6×20 : Nuovi arrivi e pacchi a sorpresa : Chicago Fire 6×20 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda sulla NBC il prossimo giovedì, 26 aprile 2018. Il titolo di Chicago Fire 6×20 è “The Strongest Among Us” e ci porta dritti fino ad un nuovo pericolo che potrebbe colpire i nostri protagonisti. Abbiamo già visto Severide e Casey in una situazione ad alta tensione nella puntata 6×18, ma sembra proprio che adesso sarà qualcun altro a ...

Chicago Fire 6×17 : La mamma di Severide (VIDEO) : Chicago Fire 6×17 trama e promo – Il nuovo episodio della serie Tv andrà in onda il prossimo 5 aprile 2018 sulla NBC. Chicago Fire 6×17, dal titolo “Put White On Me” vedrà Severide alle prese con una visita inaspettata, qualcuno della famiglia in grado di metterlo in crisi. Dopo essere sfuggita al pericolo nella puntata 6×15, Stella avrà un ruolo centrale in questa parentesi dedicata al Capitano della Fire ...