: Tav, Chiamparino: “Prima di bloccarla, il Governo deve passare sul mio corpo” - fattoquotidiano : Tav, Chiamparino: “Prima di bloccarla, il Governo deve passare sul mio corpo” - TgLa7 : ++ #Tav, #Chiamparino: per bloccarla devono passarmi sopra ++ - Corriere : Tav Torino-Lione, Chiamparino: «Per bloccarla devono passarmi sopra» -

"Finché sono quidi bloccare la Torino-Lione devono passare sul mio".Così il presidente del Piemonte Sergionell'aula del Consiglio regionale a Torino. "Fermare la Tav vuol dire privare il Piemonte e Nord-Ovest per i prossimi 50 anni di un flusso merci che se non passa da qui si sposterà a Nord Alpi",aggiunge."Attendo un segnale forte e chiaro che impegni la Giunta ad un incontro con il Governo per impedire un grave danno al Piemonte e all'Italia".(Di martedì 5 giugno 2018)