Chi ha votato la fiducia al governo Conte | partito per partito 

(Di martedì 5 giugno 2018) Nessuna sorpresa al Senato per il primo voto di. Ilguidato da Giuseppeincassa i previsti 171 sì, 4 voti in più rispetto ai numeri della maggioranza (167 senatori), e si attesta su una soglia di 'sicurezza' di 10 voti in più rispetto alla maggioranza assoluta, che a palazzo Madama è fissata a quota 161. I voti contrari sono 117, gli astenuti 25. Ai 58 voti favorevoli della Lega e 109 del Movimento 5 stelle si aggiungono infatti i già previsti 2 voti dei senatori eletti all'estero del Maie, Ricardo Antonio Merlo e Adriano Cario, e i 2 voti degli ex grillini Maurizio Buccarella e Carlo Martelli (La Repubblica). Nessun 'soccorso' arriva dal gruppo Per le Autonomie, che durante le consultazioni svolte dain occasione del primo incarico affidatogli dal Capo dello Stato avevano lasciato un ...