Cheratina | il segreto dei capelli di Meghan Markle

vanityfair

(Di martedì 5 giugno 2018) La donna più famosa del momento – la neo sposina– ha un rituale di haircare del quale non può fare a meno, come rivela al tabloid “People“ la sua ex parrucchiera Theoie Kakoulli del blasonato Nicky Clarke Salon a Mayfair, Londra. «è venuta a trovarmi diverse volte richiedendo trattamenti a base di», fa sapere. «Per chi, come lei, ha foltiricci naturali è ideale, perché elimina l’effetto crespo e rende la chioma più morbida, lucida e soprattutto gestibile». Certo è chenon è la sola ad apprezzare i benefici beauty della: basta fare una rapida ricerca in Internet per rendersi conto che trattamenti del genere da prenotare in salone, oltre a prodotti di hair care a base di, sono più che mai popolari, specie tra le giovanissime. Ma, esattamente, che cos’è lae come agisce sulla nostra ...