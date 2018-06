Cecchinato | una semifinale che fa esplodere il conto in banca

Roland Garros : Cecchinato sta scrivendo una favola : Djokovic k.o. ed è semifinale - : La cronaca. Il primo confronto diretto fra i due ha visto proprio Cecchinato avere due palle break consecutive subito nel secondo game, fronteggiate da altrettante prime di servizio del serbo. Ma il ...

Roland Garros 2018 - Cecchinato vs Djokovic. Una favola per due : Una favola per due. Il quarto di finale del Roland Garros 2018, previsto oggi pomeriggio sul Suzanne Lenglen ci dirà se continuerà la favola di Marco Cecchinato, detto Ceck. Una semifinale a Parigi per il palermitano aggiungerebbe alla favola i crismi del miracolo. Per il 25enne siciliano sarà comunque un lieto fine, diventando il 9° italiano a raggiungere i quarti dello Slam parigino ha già vinto, o quasi. Già perché ora non è impossibile ...

Fognini dopo Cecchinato Parigi val bene una storia : Marco LombardoForse non suonano ancora allo stesso modo, ma Fognini-Cecchinato negli ottavi del Roland Garros, quarantadue anni dopo Panatta-Barazzutti, fanno proprio un bell'effetto. E chi ama il tennis italiano conosce la storia che ci ha portato fino a qui. Per cui c'è da festeggiare: Fabio ieri se l'è sudata contro il britannico Edmund (6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4 il punteggio) e a dir la verità ad un certo punto sembrava un'occasione persa. ...

Roland Garros - Fabio Fognini infortunato batte Edmund e raggiunge Marco Cecchinato agli ottavi di finale : Continua il trend positivo degli azzurri sulla terra rossa di Parigi. Fabio Fognini raggiunge Marco Cecchinato agli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso su campi in terra rossa. Il 31enne di Arma di Taggia, all’undicesima partecipazione a Parigi – vanta i quarti del 2011, quando per un infortunio non poté nemmeno scendere in campo contro NovaK Djokovic – ha superato in cinque set il britannico Kyle ...

Roland Garros 2018 : Marco Cecchinato corona una stagione fantastica sulla terra con uno Slam da sogno : La maratona al primo turno, la festa al secondo, ed ecco, oggi, nella prima recita nel terzo turno di un torneo dello Slam, arriva la grande impresa per Marco Cecchinato: lo scalpo dell’iberico Pablo Carreno Busta certifica l’accesso agli ottavi di finale per il tennista nato a Palermo. Il classe 1992, che a fine aprile era arrivato anche al numero 59 (ora è al 72), potrebbe ritoccare il suo best ranking, dato che lo scorso anno si ...

Roland Garros 2018 : Marco Cecchinato entra in una nuova dimensione e approda agli ottavi! Sconfitto lo spagnolo Carreno Busta! : Grande impresa di Marco Cecchinato al Roland Garros! Nel terzo turno il tennista azzurro batte la testa di serie numero 10, l’iberico Pablo Carreno Busta e vola agli ottavi di finale, dove incontrerà il vincitore del match tra il belga David Goffin ed il transalpino Gael Monfils. Il punteggio finale recita 2-6 7-6(5) 6-3 6-1 per l’italiano in due ore e 22 minuti di gioco. Nel primo parziale l’iberico trova subito il break in ...

DIRETTA/ Roland Garros 2018 - Djokovic Munar (5-3) streaming video e tv. Cecchinato vola al 3^ turno : DIRETTA Roland Garros 2018, info streaming video e tv: i risultati e gli approfondimenti sul torneo di tennis che si gioca a Parigi. Marco Cecchinato vola al terzo turno dello Slam(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:17:00 GMT)

Roland Garros 2018 : Marco Cecchinato e Deborah Chiesa agli opposti. Una rimonta e uno psicodramma : La pioggia ha interrotto in serata il programma della prima vera giornata per quanto riguarda il Roland Garros 2018, secondo Grand Slam stagionale per quanto riguarda il tennis. Tanti azzurri in campo oggi: vittorie per Camila Giorgi e Marco Cecchinato, sconfitte per Andreas Seppi e Deborah Chiesa, match interrotti per Simone Bolelli (a caccia di un’impresa proibitiva con Rafael Nadal) e Thomas Fabbiano. L’attenzione va riposta su ...