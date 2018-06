Cecchinato ' non ci credo | match perfetto'

Roland Garros – La sincera emozione di Cecchinato dopo aver battuto Djokovic : “non so dove mi trovo - mi batte il cuore fortissimo” : Marco Cecchinato ha battuto Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros: il tennista azzurro ha sfogato tutta la sua emozione nel post match “Non riesco a capire dove mi trovo… incredibile”. Esordisce così Marco Cecchinato nell’intervista post match dopo aver battuto Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros. Una vittoria incredibile, arrivata dopo uno strepitoso quarto set nel quale il tennista ...

Roland Garros - Cecchinato batte Djokovic. L’azzurro in semifinale nello Slam : non succedeva da 40 anni : Marco Cecchinato è il primo italiano a raggiungere la semifinale di uno Slam da 40 anni a questa parte: l’ultimo era stato Corrado Barazzutti al Roland Garros 1978. Il tennista azzurro ha battuto in quattro set l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic in una sfida che solo fino a qualche mese fa sarebbe stata improponibile. Ora incontrerà l’austriaco Dominik Thiem. Dopo aver dominato il primo set con un netto 6-3 e poi lottato nel ...

Roland Garros 2018 - la consacrazione di Marco Cecchinato. Fabio Fognini non è più solo : Il Suzanne Lenglen oggi è stato teatro di un’impresa che nel tennis maschile italiano non accadeva da un po’. Dopo 7 anni, un azzurro raggiunge i quarti di finale del Roland Garros 2018 e non è l’estroso Fabio Fognini, ultimo a centrare questo obiettivo. Autore della prodezza è un ragazzo siciliano, cresciuto tantissimo in questo 2018, che a Parigi sta vivendo un sogno. Stiamo parlando di Marco Cecchinato che, nell’ottavo ...

Roland Garros – Cecchinato - se è un sogno non svegliateci! L’azzurro batte Goffin e vola ai quarti contro Djokovic : Marco Cecchinato supera David Goffin e prenota la sfida dei quarti di finale del Roland Garros contro Novak Djokovic Se è un sogno non svegliateci! Marco Cecchinato continua a stupire nel suo splendido cammino all’interno del tabellone ATP del Roland Garros. Il tennista azzurro, dopo aver superato nell’ordine Copil, Trungelliti e Carreno-Busta, nella sfida degli ottavi di finale è riuscito a battere anche David Goffin, attualmente numero 9 del ...

Roland Garros - Cecchinato non si ferma : batte Trungelliti e vola al 3° turno : Marco Cecchinato si è qualificato per la prima volta in carriera al terzo turno del Roland Garros . Il 25enne di Palermo, numero 72 Atp, ha piegato la resistenza dell'argentino Marco Trungelliti , 190 ...

Monaco - Cecchinato non si ferma - battuto Fognini : ora Fucsovics : Ancora un successo per Marco Cecchinato , che si aggiudica, vincendo il sesto match di fila, il derby azzurro al primo turno del Bmw Open, sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera. Il tennista ...

