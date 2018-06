Cecchinato | la favola italiana continua | battuto Djokovic | è in semifinale al Roland

Roland Garros 2018 - Cecchinato vs Djokovic. Una favola per due : Una favola per due. Il quarto di finale del Roland Garros 2018, previsto oggi pomeriggio sul Suzanne Lenglen ci dirà se continuerà la favola di Marco Cecchinato, detto Ceck. Una semifinale a Parigi per il palermitano aggiungerebbe alla favola i crismi del miracolo. Per il 25enne siciliano sarà comunque un lieto fine, diventando il 9° italiano a raggiungere i quarti dello Slam parigino ha già vinto, o quasi. Già perché ora non è impossibile ...