Cecchinato | impresa storica | è in semifinale al Roland Garros

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato IPERURANICO! Impresa epica - sconfitto Novak Djokovic! Semifinale leggendaria! : Marco Cecchinato è in Semifinale al Roland Garros. Sì, avete letto bene, è tutto vero. Novak Djokovic si è arreso in quattro set 6-3 7-6(4) 1-6 7-6(11) al termine di tre ore e ventisei minuti di tennis di livello celestiale. Prosegue la favola del giocatore siciliano, ora tra i migliori quattro dello Slam parigino, e prosegue alla grande, perché la vittoria di oggi è di quelle che segnano una carriera, che resteranno indelebili nella memoria ...

VIDEO Cecchinato-Goffin - Roland Garros 2018 : gli highlights dell’impresa del tennista siciliano : Un qualcosa di storico è accaduto sulla terra rossa di Parigi. Gli ottavi di finale del Roland Garros 2018 hanno sorriso a Marco Cecchinato che, per la prima volta in carriera, ha centrato la qualificazione ai quarti di uno Slam, battendo un top10 del calibro di David Goff, che lo aveva superato qualche settimana fa negli Internazionali di Roma 2018. Una prestazione superba, quella del siciliano, che quest’oggi ha messo in mostra un tennis ...

