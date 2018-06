Migrante ucciso a Reggio Calabria - c’è un indagato per l’omicidio di Soumayla : Si tratterebbe di un agricoltore italiano di circa 40 anni che abita a San Calogero. È il primo risultato degli accertamenti dei carabinieri per l’omicidio del 29enne del Mali, ucciso a colpi di fucile sabato sera in provincia di Vibo Valentia.Continua a leggere

Migrante ucciso a Reggio Calabria - c’è un indagato per l’omicidio di Soumayla : Migrante ucciso a Reggio Calabria, c’è un indagato per l’omicidio di Soumayla Si tratterebbe di un agricoltore italiano di circa 40 anni che abita a San Calogero. È il primo risultato degli accertamenti dei carabinieri per l’omicidio del 29enne del Mali, ucciso a colpi di fucile sabato sera in provincia di Vibo Valentia.Continua a leggere […] L'articolo Migrante ucciso a Reggio Calabria, c’è un indagato per l’omicidio di Soumayla proviene ...

San Ferdinando - c è un indagato per l uccisione di Soumayla : C'è un indagato per l'omicidio di Soumayla Sacko, il 29enne del Mali ucciso a colpi di fucile sabato sera a San Ferdinando. I carabinieri della Compagnia di Tropea e della stazione della frazione di ...

Migrante ucciso a Reggio Calabria - c'è un indagato per la morte di Soumayla : Proseguono le indagini per l'omicidio di Soumayla Sacko, 29 Migrante del Mali ucciso a colpi di fucile sabato sera a San Calogero: ci sarebbe un indagato. Nel corso del pomeriggio, i carabinieri della ...

Vibo Valentia - c’è un indagato per l’omicidio di Soumayla Sacko : C’è un indagato per l’omicidio di Soumayla Sacko, il 29enne del Mali ucciso a colpi di fucile sabato sera a San Calogero. Nel corso del pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Tropea e della Stazione di San Calogero, infatti, hanno notificato, ad un uomo del posto un “avviso della persona indagata” e contestuale “notifica di accertamenti tecnici non ripetibili” in relazione all’omicidio, emesso dalla ...

Francia - indagato braccio destro di Macron per conflitto di interessi - : La procura nazionale finanziaria francese ha aperto un'inchiesta su Alexis Kohler, segretario generale dell'Eliseo. L'accusa, nata da una denuncia di un'associazione anticorruzione, riguarda i suoi ...

Francia - braccio destro di Macron indagato per conflitto interessi : L'indagine passerà al setaccio la carriera di grand commis di Kohler al ministero dell'Economia, …

Francia. Guai per Kohler - braccio destro di Macron : è indagato per corruzione : ... un gruppo privato italo-svizzero con il quale lo Stato ha condotto una serie di negoziati negli ultimi anni, mentre l'alto funzionario ha ricoperto cariche chiave nel ministero dell'economia. MSC è ...

Sesso in caserma. Un appuntato dei carabinieri è indagato a Ravenna per truffa e falso ideologico : Il militare nel frattempo sarebbe stato trasferito, come riferisce la cronaca de Il Resto del Carlino che dà notizia dell'avviso di fine indagine da parte del Pm Cristina D'Aniello. La donna aveva ...

Carabiniere porta donna in caserma per fare sesso ma si segna lo straordinario : indagato : La vicenda scoperta per caso dopo che la donna ha denunciato il militare per violenza sessuale. Le indagini hanno scagionato il Carabiniere dalla gravissima accusa ma hanno portato alla luce anche il suo comportamento scorretto: avrebbe detto ai colleghi che doveva acquisire preziose informazioni investigative dalla donna e poi si sarebbe segnato anche lo straordinario.Continua a leggere

Falso per sesso in caserma - Cc indagato : ANSA, - BOLOGNA, 3 GIU - Un appuntato dei carabinieri è indagato a Ravenna per truffa e Falso ideologico commesso da pubblico ufficiale per aver portato in caserma di notte due donne, con una delle ...

Donna morta a Pescara - indagato per maltrattamenti aggravati il compagno : Pescara - E' indagato per maltrattamenti aggravati dalla morte il compagno della Donna il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio davanti la porta della sua abitazione in Colle Orlando a Pescara. L'autopsia sulla vittima - 53 anni, romena - non ha chiarito i dubbi ma i Carabinieri, che indagano sulla vicenda, stanno tenendo sotto torchio il suo compagno con l'obiettivo di ricostruire l'accaduto. Nei confronti ...

Roma - Alfio Marchini indagato per false informazioni al mercato : Da amministratore di fatto della Methorios Capital, Alfio Marchini avrebbe ordinato di indicare 19milioni e mezzo di euro non rispondenti al vero nel bilancio consolidato chiuso nel 2014 . È uno dei ...

Tragedia di Poppi - indagato per omicidio colposo il proprietario del trattore : E' indagato per omicidio colposo. Il proprietario del trattore sul quale Mauro Bartolini venerdì scorso ha perso la vita è stato iscritto nel registro degli indagati. La procura di Arezzo, in seguito ...